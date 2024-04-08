Садулаев о недопуске к отбору на ОИ-2024: «Руки не опускаю, готовлюсь к ЧР. Мне сказали, что поговорят с Бахом и руководством МОК, ждем развития событий»

Абдулрашид Садулаев рассказал о своей реакции на недопуск к олимпийскому отбору.

Садулаев – двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из России. Ранее его, по решению Международного олимпийского комитета (МОК), не допустили до соревнований в Баку, где разыгрывались квоты на Игры-2024 в Париже.

– Я узнал о том, что вы не выступите в Баку в ночь на 4 апреля за 10 часов до вылета. А когда узнали вы?

– Ночью. Утром я должен был вылететь, а ночью от президента Федерации [спортивной борьбы России] Михаила Геразиевича Мамиашвили узнал, что меня не допускают. Конечно, для меня это было шоком, и я уже до утра не спал. До последнего надеялся, что как-то, может, вопрос решится.

Конечно, обидно, когда всю подготовку прошел, перенес такую операцию – у меня была грыжа в шейном отделе, я оперировался у Дмитрия Николаевича Дзукаева – реабилитировался, а в конце на финишной прямой тебе говорят, что нельзя. Очень обидно. Само решение я еще не видел, жду письма, потому что конкретных слов нет. Я не унываю, руки не опускаю, готовлюсь к чемпионату России. <...>

– Какое настроение?

– Сейчас мне и президент федерации, Михаил Мамиашвили, и Ненад Лалович (глава Объединенного мира борьбы – Sports) сказали, что поговорят с Бахом и с руководством МОК, ждем развития событий, как говорят у вас, журналистов, – сказал Садулаев.

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