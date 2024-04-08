Садулаев о недопуске к отбору на ОИ-2024: «Руки не опускаю, готовлюсь к ЧР. Мне сказали, что поговорят с Бахом и руководством МОК, ждем развития событий»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР чемпионат России Томас Бах Париж-2024 Ненад Лалович Абдулрашид Садулаев UWW Борьба

Абдулрашид Садулаев рассказал о своей реакции на недопуск к олимпийскому отбору.

Садулаев – двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из России. Ранее его, по решению Международного олимпийского комитета (МОК), не допустили до соревнований в Баку, где разыгрывались квоты на Игры-2024 в Париже.

– Я узнал о том, что вы не выступите в Баку в ночь на 4 апреля за 10 часов до вылета. А когда узнали вы?

– Ночью. Утром я должен был вылететь, а ночью от президента Федерации [спортивной борьбы России] Михаила Геразиевича Мамиашвили узнал, что меня не допускают. Конечно, для меня это было шоком, и я уже до утра не спал. До последнего надеялся, что как-то, может, вопрос решится.

Конечно, обидно, когда всю подготовку прошел, перенес такую операцию – у меня была грыжа в шейном отделе, я оперировался у Дмитрия Николаевича Дзукаева – реабилитировался, а в конце на финишной прямой тебе говорят, что нельзя. Очень обидно. Само решение я еще не видел, жду письма, потому что конкретных слов нет. Я не унываю, руки не опускаю, готовлюсь к чемпионату России. <...>

– Какое настроение?

– Сейчас мне и президент федерации, Михаил Мамиашвили, и Ненад Лалович (глава Объединенного мира борьбы – Sports) сказали, что поговорят с Бахом и с руководством МОК, ждем развития событий, как говорят у вас, журналистов, – сказал Садулаев.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трудно поверить, что спортсмен совершенно безмозглый. О каком отборе он говорит, когда участвовал в митинге, организованном Путиным, в том митинге спортсмена и испортил ему спортивные планы. Что делать, если у спортсмена есть только мышцы, а не разум? Всем, кто поддерживает войну, должно быть ясно, о какой Олимпиаде может идти речь. Спасибо за понимание.С уважением.
+32
-9
+23
Ответ Kestutis Ceponis
Трудно поверить, что спортсмен совершенно безмозглый. О каком отборе он говорит, когда участвовал в митинге, организованном Путиным, в том митинге спортсмена и испортил ему спортивные планы. Что делать, если у спортсмена есть только мышцы, а не разум? Всем, кто поддерживает войну, должно быть ясно, о какой Олимпиаде может идти речь. Спасибо за понимание.С уважением.
Помимо этого он ещё и при звании в силовых структурах, причём не в запасе, уйдя оттуда до начала определённых событий, как в случае с другими сборниками, правда уже из других видов. А это тоже пунктик, на который в МОК смотрят.
+11
-3
+8
Ответ Kestutis Ceponis
Трудно поверить, что спортсмен совершенно безмозглый. О каком отборе он говорит, когда участвовал в митинге, организованном Путиным, в том митинге спортсмена и испортил ему спортивные планы. Что делать, если у спортсмена есть только мышцы, а не разум? Всем, кто поддерживает войну, должно быть ясно, о какой Олимпиаде может идти речь. Спасибо за понимание.С уважением.
К сожалению у нас в Дагестане половина спортсменов безмозглые. В башке кроме борьбы и мма не чего нет...Он еще и рассчитывает на то что его допустят
+12
-6
+6
Бах пошлёт на 3 русские буквы и Михала Мамиашвили и Ненада Лаповича
+8
-3
+5
Я не понимаю, он совсем тупой или только в начале процесса? Про какое развитие событий он говорит, если на путингах он был и он росгвардеец?
Он думает, что там с МОК порешают, дадут ему на лапу и тот растает и пустит?
+7
-3
+4
Баху сделают предложение от которого невозможно отказаться?
+3
0
+3
Учитывая, что квоту в этой весовой категории (она не именная) наш запасной Жабраилов завоевал, победив украинца) там нехилый сюжет для фильма наклевывается. Кстати, спортс о завоевании нашими квоты как обычно особо не вспоминает))
+3
0
+3
Ответ Margor
Бах пошлёт на 3 русские буквы и Михала Мамиашвили и Ненада Лаповича
Тогда вся надежда на Снайдера, который на прогиб возьмёт Баха в случае отказа.
+3
-1
+2
Вована с Лексусом похоже подключать надо опять , без них не разобраться
+2
-1
+1
ТАМ наверху всё схвачено, не дураки сидят, разберутся 😃
0
0
0
да ни кто разговаривать не будет и тем более слушать
0
0
0
Ответ Kestutis Ceponis
Трудно поверить, что спортсмен совершенно безмозглый. О каком отборе он говорит, когда участвовал в митинге, организованном Путиным, в том митинге спортсмена и испортил ему спортивные планы. Что делать, если у спортсмена есть только мышцы, а не разум? Всем, кто поддерживает войну, должно быть ясно, о какой Олимпиаде может идти речь. Спасибо за понимание.С уважением.
Ему сказали побазарят с Бахом и все будет ок.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий