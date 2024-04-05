Михаил Мамиашвили: «Садулаев продолжает верить, что ситуация с допуском на лицензионный турнир разрешится»

Мамиашвили рассказал, что Садулаев продолжает верить в допуск к соревнованиям.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона из России Абдулрашида Садулаева.

«Насколько я знаю, он вернулся в Махачкалу. Какой у него сейчас настрой? Конечно, он продолжает верить, что все разрешится», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины