Михаил Мамиашвили: «Садулаев продолжает верить, что ситуация с допуском на лицензионный турнир разрешится»

Теги МОК Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Борьба

Мамиашвили рассказал, что Садулаев продолжает верить в допуск к соревнованиям.

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона из России Абдулрашида Садулаева.

«Насколько я знаю, он вернулся в Махачкалу. Какой у него сейчас настрой? Конечно, он продолжает верить, что все разрешится», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

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4 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже Садулаев застрял в каменном веке...
Я про борьбу знаю только про Великих Поддубного и Карелина. Не слежу в общем. Что плохого сделал Садулаев? Плиз!
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Ответ Чебурашка от Гены
Я про борьбу знаю только про Великих Поддубного и Карелина. Не слежу в общем. Что плохого сделал Садулаев? Плиз!
Ничего плохого он не сделал.
Просто застрял. Такое бывает. Почему застрял - вопрос к Мамиашвили.
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