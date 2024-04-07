Мамиашвили о недопуске борцов к отбору на Олимпиаду: «Обсудили сложившуюся ситуацию с коллегами из UWW, попробуем наметить шаги для ее решения»
Мамиашвили обсудил с представителями UWW ситуацию с недопуском российских борцов.
МОК не допустил к отбору на Олимпийские игры в Париже олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева и Мусу Евлоева, а также борцов Сергея Степанова и Сергея Кутузова.
«Мы с коллегами обсудили сложившуюся ситуацию, сейчас попробуем наметить шаги для ее решения. Проблем немало, к стартам не допущены Садулаев, Евлоев, Кутузов, Степанов.
Мы будем оспаривать это решение», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.