Мамиашвили о недопуске борцов к отбору на Олимпиаду: «Обсудили сложившуюся ситуацию с коллегами из UWW, попробуем наметить шаги для ее решения»

Мамиашвили обсудил с представителями UWW ситуацию с недопуском российских борцов.

МОК не допустил к отбору на Олимпийские игры в Париже олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева и Мусу Евлоева, а также борцов Сергея Степанова и Сергея Кутузова.

«Мы с коллегами обсудили сложившуюся ситуацию, сейчас попробуем наметить шаги для ее решения. Проблем немало, к стартам не допущены Садулаев, Евлоев, Кутузов, Степанов.

Мы будем оспаривать это решение», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.