Михаил Мамиашвили: «В греко-римской борьбе ситуация кризисная, решение вопроса в долгий ящик откладывать нельзя»

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили назвал кризисной ситуацию в греко-римской борьбе в России.

На данный момент российские борцы греко-римского стиля завоевали две путевки на Олимпиаду в Париже.

«Считаю, что в греко-римской борьбе ситуация кризисная, решение вопроса в долгий ящик откладывать нельзя. Перед чемпионатом России у нас пройдет исполком федерации, где мы будем решать этот вопрос.

Все свои задачи мы обязаны решить. Речь в том числе идет о коллективе, который формирует главный тренер», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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