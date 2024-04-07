Михаил Мамиашвили: «В греко-римской борьбе ситуация кризисная, решение вопроса в долгий ящик откладывать нельзя»

Михаил Мамиашвили назвал кризисной ситуацию в греко-римской борьбе в России.

На данный момент российские борцы греко-римского стиля завоевали две путевки на в Париже.

«Считаю, что в греко-римской борьбе ситуация кризисная, решение вопроса в долгий ящик откладывать нельзя. Перед чемпионатом России у нас пройдет исполком федерации, где мы будем решать этот вопрос.

Все свои задачи мы обязаны решить. Речь в том числе идет о коллективе, который формирует главный тренер», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России ( ).