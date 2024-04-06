Михаил Мамиашвили: «Федерация спортивной борьбы России поддерживает политику президента, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпиаде»

Мамиашвили высказался об участии российских борцов в олимпийской квалификации.

«Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу — Россию.

Но для того, чтобы принимать решение по участию в Олимпийских играх, надо сначала завоевать право там участвовать по спортивному принципу, чем российские борцы сегодня и занимаются на лицензионном турнире.

Я хочу подчеркнуть, на сегодняшний момент речь идет не об участии в Олимпиаде, а о завоевании права там участвовать. И российские борцы по спортивному принципу допущены к отбору, и по спортивному принципу соревнуются за право войти в число участников главного спортивного события четырехлетия, а уже после этого мы примем решение, стоит ли участвовать в Играх на тех критериях, которые будут предлагаться Международным олимпийским комитетом.

Мы не будем вступать в перепалку со многими уважаемыми специалистами, военными корреспондентами и прочими гражданами с патриотической позицией, а лишь подчеркнем, что каждый из нас делает свое дело, стремится к победе, но в своей отрасли», — заявил президент ФСБР.