Михаил Мамиашвили: «Садулаев вылетит в Баку, мы надеемся, что ситуация до старта соревнований все-таки разрешится»

Садулаев вылетит с командой России в Баку, несмотря на запрет на участие в турнире.

Об этом рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) .

С 5 по 7 апреля в Баку пройдет лицензионный олимпийский турнир по борьбе. Сегодня стало известно, что МОК не допустил к соревнованиям двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

«Садулаев вылетит в Баку, мы надеемся, что ситуация до старта соревнований все-таки разрешится.

Что касается Алихана Жабраилова, это сильный спортсмен, он в состоянии завоевать лицензию, основная задача сейчас ее получить. Не будем путать отбор и завоевание лицензий с самим участием в Олимпийских играх, это разные вещи. Начнем с того, что у нас не персональная лицензия.

У нас существует серьезная проблема по Садулаеву, Мусе Евлоеву, Сергею Кутузову и Сергею Степанову – двукратному чемпиону России. Не имею пока никакой внятной позиции, почему, на каком основании группой «товарищей» принимается решение об их недопуске.

Это отсутствие старта, каждый борец знает, что это за собой влечет, плюс главные тренеры – Гоги Когуашвили и Хаджимурат Гацалов, которые пока «туристами» ездят. Эти вопросы требуют решения», – сказал Мамиашвили.

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины