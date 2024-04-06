Мамиашвили о том, что Снайдер поддержал Садулаева: «Это слова чемпиона, мужчины, достойнейшего гражданина»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная США Политика Абдулрашид Садулаев Кайл Снайдер Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о том, что американец Снайдер поддержал Садулаева.

Ранее российского борца Абдулрашида Садулаева отстранили от участия в лицензионном турнире в Баку. Кайл Снайдер выразил надежду, что россиянин все же выступит на Олимпиаде в Париже.

– Первые, кто категорически отвергали любые ограничения и запреты были американцы. Почему? Это достойные люди, чемпионы. Не может состоявшийся человек, самодостаточный, быть ущербным и навязывать ту повестку в мировом сообществе, которую сегодня навязывают вот эти сектанты.

Приведу маленький пример, когда российские спортсмены не были допущены и Снайдер завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии. При мне состоялся разговор, где ему позвонил Садулаев и поздравил. Тот ответил: «Не поздравляй меня как чемпиона, потому что ты не мог бороться здесь. Когда я у тебя выиграю, тогда буду настоящим чемпионом».

Это слова не американца, не русского, не инопланетянина, а слова чемпиона, мужчины, достойнейшего гражданина. В данном случае – гражданина США. Это его позиция. Поверьте мне, таких большинство. Просто эта кучка маразматиков сегодня навязала свою повестку. Но это пока.

– Просто не видим его сообщение в соцсетях спортсмена...

– Я знаю его как достойнейшего чемпиона. Рассказал вам эпизод, вы услышали. Мало того, это все же сегодня пытаются примерить к ситуации, чтобы как будто сделать неприятность персонально главе государства.

Эти идиоты, маразматики считают, что у нас глава государства, спортивное сообщество и народ существуют в отрыве друг от друга, ха-ха. Да им нас никогда не понять! Идиоты, идиоты! Никогда этого не было и никогда этого не будет, – сказал глава ФСБР.

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1 комментарий
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Хотелось бы увидеть Снайпера со словами поддержки где нибудь в триттере.
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