Абдулрашид Садулаев: «Не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня еще не потеряна»

Теги МОК вольная борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Борьба

Абдулрашид Садулаев высказался о недопуске к олимпийскому лицензионному турниру.

«Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира.

Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось, как будто решили устроить охоту за мной, причем не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях.

Сначала не впустили в Румынию на чемпионат Европы, а теперь, когда я прошел подготовку и уже готовился к вылету на турнир, вдруг сообщают, что мне туда нельзя.

Мне часто говорят, что я бы мог переписать многие рекорды в вольной борьбе, если бы не пандемия, не отстранение нашей сборной от международных стартов и, наконец, эта история с моим недопуском к олимпийской квалификации.

Но я об этом особо не задумываюсь, мне просто хочется бороться, побеждать и радовать болельщиков. А сетовать на судьбу, на недополученные титулы не в моих правилах. Надо довольствоваться тем, что есть, а мне было дано столько, что дай бог каждому.

В то же время я не собираюсь опускать руки, еще поборюсь и не теряю надежды, что возобладает здравый смысл и третья Олимпиада для меня еще не потеряна», – сказал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. 

Нашего лучшего борца не пустили на олимпийский отбор. Для МОК есть минимум две причины

4 комментария
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Да не надо тебе туда, Абдулрашид! А то Поздняков скажет что ты иностранный агент , а Виннерб скажет что ты б омж Останься рос гвардейцем Абдулрашид
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Бедняга Садулаев, он до сих пор верит в сказки Мамиашвили о возможности допуска до Олимпийских игр ...
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Пора в мма
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Не увидит Абдула солнце ЛА
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