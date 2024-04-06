«Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже». Американец Снайдер поддержал Садулаева

Теги сборная России по борьбе сборная США Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Кайл Снайдер Борьба

Американский борец Кайл Снайдер поддержал россиянина Абдулрашида Садулаева.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил Садулаеву участвовать в квалификационном турнире к Олимпиаде в Париже. 

Его сообщение приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. 

«Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже.

Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — написал Снайдер. 

Снайдер – олимпийский чемпион Рио-2016 в категории до 97 кг. В Токио-2020 он завоевал серебро, уступив в финале Садулаеву. 

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12 комментариев
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Мне кажется, у этого мира есть один шанс на спасение - когда каждый человек увидит в другом человека.
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Поддержка пришла откуда не ждали. Молодец Снайдер 👏🏼👏🏼
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Ответ Ебздрогыч
Мне кажется, у этого мира есть один шанс на спасение - когда каждый человек увидит в другом человека.
К сожалению, история показывает что человеку это не под силу. Меняются поколения, а проблемы те же. Кровожадность и насилие.
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Ответ NickN
То есть как американец поддержал? Они же враги! Я лично по телевизору слышал
Это сто пудов агент кремля. Сейчас его быстренько раскусят и будут в вашингтонском обкоме на парт собрании распекать.
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Любопытно, Снайдер сам то знает, что написал такое сообщение?
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Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать. 😁😁😁
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Ответ Sanan1908
Поддержка пришла откуда не ждали. Молодец Снайдер 👏🏼👏🏼
Снайдер приезжал в Дагестан, его тепло встречали, у них хорошие отношения с Садулаевым, кто не ждал?
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Ответ NickN
То есть как американец поддержал? Они же враги! Я лично по телевизору слышал
Мда,игнорировать все происходящее и противопоставлять этому мнение одного человека это очень умно ( на самом деле нет)
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