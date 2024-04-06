«Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже». Американец Снайдер поддержал Садулаева
Американский борец Кайл Снайдер поддержал россиянина Абдулрашида Садулаева.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил Садулаеву участвовать в квалификационном турнире к Олимпиаде в Париже.
Его сообщение приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
«Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже.
Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — написал Снайдер.
Снайдер – олимпийский чемпион Рио-2016 в категории до 97 кг. В Токио-2020 он завоевал серебро, уступив в финале Садулаеву.
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