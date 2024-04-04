Михаил Мамиашвили: «У нас были прецеденты, когда удавалось убедить МОК в нашей правоте. Федерация плотно занимается вопросом Садулаева»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Париж-2024 Абдулрашид Садулаев Р-Спорт Борьба

Мамиашвили оценил шансы оспорить недопуск Садулаева до Олимпиады.

МОК не допустил Абдулрашида Садулаева до лицензионного олимпийского турнира, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку. 

«У нас достаточно аргументов, чтобы предоставить свою позицию по этому вопросу. Надо отметить, что у нас уже были прецеденты, когда удавалось убедить МОК и международные федерации в нашей правоте.

Например, когда вставал вопрос об участии спортсменов в массовых мероприятиях. Или пересмотр недопуска спортсменов, служащих в силовых структурах. В некоторых ситуациях мы были услышаны.

Что касается Садулаева, то федерация плотно занимается этим вопросом. Надо понимать, что олимпийские лицензии у нас не именные. Так что турнир в Баку и Олимпиада — разные вещи», – сказал Мамиашвили.

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1 комментарий
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А зачем? Что вы собираетесь оспаривать в данном случае? То, что Садулаев перепутал флаг России с каким-нибудь другим флагом? Или то, что он не знает что такое Z?
Что вы хотите доказать взамен? Что Садулаев не хотел брать в руки флаг России? Или что он не поддерживает сво?
Не надо ничего оспаривать. Радуйтесь, что у вас хотя бы один из всех признан НЕпредателем.
Потому что все остальные, которые туда попрутся на условиях МОК -это самые настоящие враги России, изменники Родины и российской армии. А Мамиашвили, похоже, там главный отщепенец, которому хоть чучелом хоть тушкой надо съездить в Париж.
Оставьте в покое Садулаева. Он сейчас в гораздо лучшем положении, чем вы все вместе взятые. Не тяните его обратно в это дер .мо.
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