Михаил Мамиашвили: «У нас были прецеденты, когда удавалось убедить МОК в нашей правоте. Федерация плотно занимается вопросом Садулаева»

Мамиашвили оценил шансы оспорить недопуск Садулаева до Олимпиады.

МОК не допустил Абдулрашида Садулаева до лицензионного олимпийского турнира, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

«У нас достаточно аргументов, чтобы предоставить свою позицию по этому вопросу. Надо отметить, что у нас уже были прецеденты, когда удавалось убедить МОК и международные федерации в нашей правоте.

Например, когда вставал вопрос об участии спортсменов в массовых мероприятиях. Или пересмотр недопуска спортсменов, служащих в силовых структурах. В некоторых ситуациях мы были услышаны.

Что касается Садулаева, то федерация плотно занимается этим вопросом. Надо понимать, что олимпийские лицензии у нас не именные. Так что турнир в Баку и Олимпиада — разные вещи», – сказал Мамиашвили.

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