Помощник Путина Левитин о россиянах на Олимпиаде: «Если в декларации будут требования в нарушение законодательства, то наш спортсмен не может ее подписать»

Игорь Левитин заявил, что спортсмены РФ не подпишут нарушающие закон декларации.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе – при соблюдении определенных критериев. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) выдвинуть предложения по участию россиян.

«Мы сейчас ждем предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию», – сказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Также Левитин назвал решения МОК в отношении российского спорта нарушением прав человека.

«Мы считаем, что это нарушение прав человека, ведь у нас инциденты происходят не только на Украине. Посмотрите, что творится на Ближнем Востоке, в секторе Газа, но там нет требований к спортсменам подписывать декларации, как и нет требований к спортсменам тех стран, которые поставляют оружие на Украину.

Мы считаем, это несправедливо. Но каждый спортсмен должен сам определиться самостоятельно, но без нарушений российского законодательства», – заявил Левитин.

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