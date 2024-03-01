Помощник Путина Левитин о россиянах на Олимпиаде: «Если в декларации будут требования в нарушение законодательства, то наш спортсмен не может ее подписать»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Игорь Левитин Министерство спорта России Париж-2024 Борьба

Игорь Левитин заявил, что спортсмены РФ не подпишут нарушающие закон декларации.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе – при соблюдении определенных критериев. Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) выдвинуть предложения по участию россиян.

«Мы сейчас ждем предложений от ОКР и Минспорта по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Если там будут требования в декларации, которые будут идти в нарушение российского законодательства, то, естественно, наш спортсмен не может подписать такую декларацию», – сказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Также Левитин назвал решения МОК в отношении российского спорта нарушением прав человека.

«Мы считаем, что это нарушение прав человека, ведь у нас инциденты происходят не только на Украине. Посмотрите, что творится на Ближнем Востоке, в секторе Газа, но там нет требований к спортсменам подписывать декларации, как и нет требований к спортсменам тех стран, которые поставляют оружие на Украину.

Мы считаем, это несправедливо. Но каждый спортсмен должен сам определиться самостоятельно, но без нарушений российского законодательства», – заявил Левитин.

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6 комментариев
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Очередной чинуша, который даже требования эти не открывал, но вопит о каких-то нарушениях законодательства. Да если у нас министр спорта, президент ОКР и руководители федераций их не читали, чему вообще удивляться? Пусть пункт или пункты назовут из критериев МОК, которые нарушают наше законодательство, а также конкретные статьи наших законов, которые нарушены, чтобы понимать ответственность спортсмена перед законом.
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Так МОК же сказал, что ничего менять уже не будет в декларации. чего опять смотреть-то.
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А пусть спортсмен сам решает, без тебя, а?
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Простым языком-никто никуда не поедет
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Стесняюсь спросить. А что - чиста теоретиццки - может быть в декларации такого, при подписании чего можно - опять же чиста теоретиццки - нарушить закон? Неужели там надо будет указывать имя командира полка и количество штыков в полке? Если кто в курсе, расскажите, плз. Заранее благодарен.
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В России вообще никто и никогда, естественно, не нарушает требования законодательства! - добавил Левитин off the records
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