Михаил Мамиашвили: «По нескольким российским борцам у комиссии МОК вопросы есть. Но критерии, которые к ним применяются, абсолютно бредовые»

Мамиашвили заявил, что ему стыдно за высказывания Беленюка о недопуске российских борцов.

Ранее депутат Верховной рады Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Беленюк заявил, что некоторых российских борцов не допустили до Олимпиады-2024.

«Да, по нескольким спортсменам у комиссии вопросы есть, но критерии, которые к ним применяются, абсолютно бредовые. Я бы не хотел, чтобы проблему сильной конкуренции решали таким способом и этому радовался олимпийский чемпион.

Знаю Беленюка как достойного чемпиона, и мне стыдно слышать такие слова из его уст. Что там в его голове намешано, только бог знает, но время все расставит по своим местам.

Интересно, найдется ли хоть один человек на нашей дорогой и родной Украине, или в США, в Англии или Зимбабве, кто еще сомневается в политизированности таких решений МОК? Но если отбросить политику, то мне стыдно слышать из уст олимпийского чемпиона слова о том, что убрать с ковра соперника – это достойно.

Для меня это странно, потому что когда Беленюк проиграл золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (россиянину ), он принял свой проигрыш очень достойно и все попытки передернуть ситуацию поисками скелетов в шкафу и «кремлевской руки» пресек.

МОК заставляют все это делать, международные федерации заставляют принимать такие решения, и я отвечаю за свои слова. Они стыдливо опускают глаза, но выполняют волю крикливого меньшинства. А сектанты, в числе которых и люди в креслах МОК, сладко спят и вкусно едят, они там пожизненно.

Попробуй сейчас великий чемпион Бубка высказать свое мнение – не об СВО, там у него как у гражданина любое мнение может быть, а об олимпийском движении. Его разорвут, с ним сделают то же самое, что уже сделали со многими другими.

Печально наблюдать то, во что они превращают спортивные площадки, они даже процедуру нерукопожатия ввели, выведя ее в разряд политической единицы.

Людям иезуитскими рекомендациями сломали судьбы, забрали мечты. Сегодня это Россия, но завтра это может быть другая страна», – заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.