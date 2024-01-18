Беленюк об Олимпиаде-2024: «У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали»

Теги сборная России по борьбе Париж-2024 Жан Беленюк Р-Спорт Борьба

Жан Беленюк заявил о недопуске некоторых российских борцов до Олимпиады-2024.

Беленюк является депутатом Верховной рады Украины, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.

«У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали.

Они сейчас растеряны и не знают, что делать, поскольку планировали участвовать в Олимпийских играх, но такая возможность пока закрыта», – сказал Беленюк. 

Ранее Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). 

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