Беленюк об Олимпиаде-2024: «У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали»

Жан Беленюк заявил о недопуске некоторых российских борцов до Олимпиады-2024.

Беленюк является депутатом Верховной рады Украины, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.

«У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали.

Они сейчас растеряны и не знают, что делать, поскольку планировали участвовать в Олимпийских играх, но такая возможность пока закрыта», – сказал Беленюк.

Ранее Объединенный мир борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к участию в международных стартах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).