Михаил Мамиашвили: «Борцы, завоевавшие олимпийские лицензии готовятся к Играм»

Мамиашвили заявил, что спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии, готовятся к Играм-2024.

— Сидаков, Угуев, Мамедов, Курбанов завоевали олимпийские лицензии.

— Они готовятся к Олимпийским играм, им еще нужно будет внутри страны доказать состоятельность. Ребята нацелены завоевать и недостающие лицензии в вольной борьбе, классической, греко‑римской борьбе. Молодая и амбициозная команда.

Если мы сумеем реализовать учебно‑тренировочную логистику, если нам не помешают конкурировать с сильнейшими спортсменами, команда в боевом составе сможет подойти к завоеванию лицензии. Дальше будем ждать дополнительных решений и в итоге будем принимать решение, участвовать или нет.

Есть много вопросов, которые заставляют задуматься. В условиях, в которых мы находимся, нет окончательного решения. Мы готовимся и отбираемся к Олимпийским играм.

Приходится обсуждать абсурдные вопросы. ЧМ среди военных находится под патронатом МОК. Если спортсмены не участвуют, они попадают под санкции международного армейского спортивного руководства. Если они не участвуют, значит они не имеют права допуска.

Тогда по этой логике военным играм для начала нужно уйти от патроната . Абсурд! — сказал глава Федерации борьбы России.