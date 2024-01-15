Журова о просьбе депутатов Латвии не допускать россиян до ОИ-2024: «Макрон наверняка будет советоваться с МОК, но такое решение он может принять»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Александр Лукашенко Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Борьба

Журова считает, что Макрон может не допустить российских спортсменов до ОИ-2024.

Ранее соответствующее обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону подписали депутаты сейма Латвии. Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, россиянам разрешено участвовать в нейтральном статусе.

«Не так давно к Макрону обратились эстонцы, теперь латвийцы. Видимо, они это будут делать поочередно, чтобы еженедельными прошениями к Макрону подогревать информационное поле.

К Международному олимпийскому комитету (МОК) смысла обращаться они уже не видят, потому что свое решение он менять не будет, вот и пишут Макрону, который может запретить въезд в страну.

Макрон по этому вопросу наверняка будет советоваться с МОК, но такое решение он действительно может принять. К примеру, мы знаем, что Великобритания в свое время не пустила Александра Лукашенко, хотя у него была олимпийская аккредитация. Поэтому исключать этого нельзя.

Мы изначально говорили о том, что спортсменам можно пройти все фильтры, отказаться от родины, подписать какие-то бумаги, но в итоге Макрон возьмет и не пустит их, ссылаясь на обращение ряда стран», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

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1 комментарий
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В словах Журовой чувствуется обида: такое идиотское действие депутатов, и не её!
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