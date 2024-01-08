Александр Карелин: «МОК уже давно потерял автономность. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции»

Александр Карелин назвал «драконовскими» санкции МОК против российского спорта.

«Я считаю, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт.

Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования, которые, я уверен, пройдут успешно.

У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Карелин.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр