Александр Карелин: «МОК уже давно потерял автономность. Сейчас они придумывают нам драконовские санкции»

Теги МОК Олимпийская сборная России Александр Карелин Борьба

Александр Карелин назвал «драконовскими» санкции МОК против российского спорта.

«Я считаю, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно потерял свою автономность как полноценный международный институт.

Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны, которые могут отправить своих спортсменов на наши соревнования, которые, я уверен, пройдут успешно.

У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Карелин.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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11 комментариев
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Остается только порадоваться, что ОКР полностью независим. Особенно от государства
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Некогда великий борец и сам потерял автономность, вступив кое-куда
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Но санкции же делают нас сильнее! Или нет??
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Всех с годом деревянного Дракона
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Ответ Блистательно
Некогда великий борец и сам потерял автономность, вступив кое-куда
Скорее "кое во что"
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У нас огромный опыт проведения крупнейших мероприятий, много сильных спортсменов и богатая история

И уж точно нет "неправильных американцев" (с).
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Карелин -Личность! Великий спортсмен и гражданин. А те кто тут язвит в его адрес, просто жалкие, ничтожные диванные бойцы!
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Ответ Насонов Дмитрий
Остается только порадоваться, что ОКР полностью независим. Особенно от государства
Я считаю, что наша Госдума и Совет Федерации давно потерял свою независимость от Администрации Президента и уже много лет принимают драконовские законы для людей.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Но санкции же делают нас сильнее! Или нет??
А куда им деваться,конечно делают! Всё делает!
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Ответ Блистательно
Некогда великий борец и сам потерял автономность, вступив кое-куда
Карелин из великого борца, стал двойником третьяка, эталоном чиновника у которого задача нравиться начальству. Печальное зрелище.
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