Алексей Железняков: «Я за создание альтернативы Олимпийским играм. Надо брать и делать. Неизвестно, что дальше будет в этом мире»

Хореограф Алексей Железняков призвал создать альтернативу Олимпийским играм.

– В отсутствие международных соревнований есть довольно много стартов в России, в которых спортсмены получают относительно неплохие призовые. Это хороший стимул продолжать работу?

– Конечно, это дает какую-то компенсацию, стимул для спортсменов. Это правильно, так и должно быть. Наше Министерство спорта должно в этом случае поддерживать спортсменов, низкий им поклон за это. Чем больше призовые и чем больше интересных стартов – тем лучше. Не нужно, чтобы ребята сидели без дела и гоняли плохие мысли.

Я на самом деле за создание альтернативы Олимпийским играм. Хотят же сделать азиатские игры вместо Олимпиады. Я прям за. Надо брать и делать. Неизвестно, что дальше будет в этом мире. Земной шарик разделился на две половины: кто за и кто против. И соответственно, нам нужно делать альтернативу Олимпийским играм.

Сколько это будет продолжаться, никто не знает, а чтобы наших спортсменов поддержать, да и не только наших, нужно делать эти игры. Обязательно.

– Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким?

– Уровень высокий. Вы посмотрите, какие классные девочки! Какое новое поколение встает на место девчонок, которые добились высочайших результатов.

Я считаю, что уровень высочайший. Если сравнить с чемпионатом мира и Европы, посмотрите, что там в женском одиночном катании. Разве это сравнимый с Россией уровень? Рядом даже не стоял, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.