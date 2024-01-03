Алексей Железняков: «Я за создание альтернативы Олимпийским играм. Надо брать и делать. Неизвестно, что дальше будет в этом мире»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию МОК Олимпийская сборная России чемпионат России женское катание Министерство спорта России Азиатские игры Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков призвал создать альтернативу Олимпийским играм.

– В отсутствие международных соревнований есть довольно много стартов в России, в которых спортсмены получают относительно неплохие призовые. Это хороший стимул продолжать работу?

– Конечно, это дает какую-то компенсацию, стимул для спортсменов. Это правильно, так и должно быть. Наше Министерство спорта должно в этом случае поддерживать спортсменов, низкий им поклон за это. Чем больше призовые и чем больше интересных стартов – тем лучше. Не нужно, чтобы ребята сидели без дела и гоняли плохие мысли.

Я на самом деле за создание альтернативы Олимпийским играм. Хотят же сделать азиатские игры вместо Олимпиады. Я прям за. Надо брать и делать. Неизвестно, что дальше будет в этом мире. Земной шарик разделился на две половины: кто за и кто против. И соответственно, нам нужно делать альтернативу Олимпийским играм.

Сколько это будет продолжаться, никто не знает, а чтобы наших спортсменов поддержать, да и не только наших, нужно делать эти игры. Обязательно.

– Уровень чемпионата России по-прежнему остается высоким?

– Уровень высокий. Вы посмотрите, какие классные девочки! Какое новое поколение встает на место девчонок, которые добились высочайших результатов.

Я считаю, что уровень высочайший. Если сравнить с чемпионатом мира и Европы, посмотрите, что там в женском одиночном катании. Разве это сравнимый с Россией уровень? Рядом даже не стоял, – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

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11 комментариев
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Страны БРИКС?)
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Ответ vannn
Ему бы молчать лучше. Чтобы своим "авторитетом" не портить хорошие идеи. ОИ не отменять нужно, а реформировать, убирать из руководства натовских марионеток.
Это которые на Украину напали в форме российской?))
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Ему бы молчать лучше. Чтобы своим "авторитетом" не портить хорошие идеи.

ОИ не отменять нужно, а реформировать, убирать из руководства натовских марионеток.
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Игры Дружбы - это и есть альтернатива.
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Занимайтесь развитием физкультуры у населения, других забот в стране хватает кроме альтернативных олимпийских игр((
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Азиатские игры существовали ещё до того, как к ним проявила интерес Россия. Только азиаты продолжат участвовать и в Азиатских играх и в ОИ.
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Короче из фигурного катания его изгнать невозможно
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Скорее бы и тут на его место нашли замену.))
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Ответ vannn
Ему бы молчать лучше. Чтобы своим "авторитетом" не портить хорошие идеи. ОИ не отменять нужно, а реформировать, убирать из руководства натовских марионеток.
и поставить Свищева, Хамзаева и Валуева.
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