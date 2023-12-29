Минспорта РФ приняло решение возродить должность государственного тренера. Первым кандидатом на нее стал Бувайсар Сайтиев

Министерство спорта приняло решение возродить институт государственных тренеров.

Об этом сообщил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

«В структуре ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» воссоздается институт государственных тренеров по видам спорта.

Первым кандидатом, которого представил Центр на утверждение Минспорта России на должность «Государственный тренер спортивной сборной команды РФ по спортивной борьбе», стал трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, победитель Игр доброй воли 1998 года, заслуженный мастер спорта России Бувайсар Хамидович Сайтиев.

Утверждение кандидатуры состоится на заседании комиссии спорта Российской Федерации в январе 2024 года.



В обязанности государственных тренеров – проведение государственной политики развития вида спорта на территории России и взаимодействие с общероссийской спортивной федерацией по виду спорта, представителями органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению организации и проведения спортивных мероприятий, контроль за выполнением целевой комплексной программы и эффективным расходованием бюджетных средств на подготовку спортивных сборных команд.

Также государственный тренер координирует работу физкультурно-спортивных организаций, тренеров и специалистов, принимающих участие в подготовке спортивных сборных команд, а также обеспечивает постоянный контроль за эффективностью подготовки ближайшего резерва кандидатов в спортивные сборные команды», – написал Байсултанов.