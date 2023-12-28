Найфонов о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Я за любую возможность проявить себя. В Токио мы тоже выступали без флага России»

Борец Артур Найфонов ответил на вопрос о нейтральном статусе на Олимпиаде.

– бронзовый призер Токио-2020.

– Сейчас идет дискуссия по поводу поездки на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Глава ФХГР Ирина Винер сказала, мол, мы не бомжи, чтобы выступать без флага. А Заурбек Сидаков ранее говорил, что у спортсмена флаг всегда в сердце. Тебе чья позиция ближе?

– Конечно, я на стороне Заура. Мы столько труда вкладываем, чтобы кто-то забирал нашу мечту?! Я за любую возможность проявить себя. Мы же в Токио тоже выступали без флага России. И все знали, кто мы и откуда. Ни для кого секретом не было, что мы – россияне. Мы и «бомжами» не были, нас все знали в лицо.

Я считаю, что мы должны ехать. К сожалению, нас сейчас ставят в такие рамки, но другой возможности нет. Мы ведь каждый день своей жизни тренируемся и не в воздух отдаем все это. Надо реализовать эту возможность.

– Лыжница Вероника Степанова тоже сказала, что международные соревнования россиянам не нужны, так как на Кубке России уровень, сравнимый с Кубком мира. Ее за это партнеры по команде упрекнули, напомнив, что та уже стала олимпийской чемпионкой.

– Ну, конечно. Ей-то что! Она уже добилась своего. Возможно, она и хочет снова оказаться на Олимпиаде. Но это «снова» уже не так желаемо. Она уже испытала счастье победы на Олимпиаде. Это неправильная позиция по отношению к другим спортсменам, – сказал Найфонов.

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