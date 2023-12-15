Мамиашвили о поездке борцов на Олимпиаду: «Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как Господь даст»
Михаил Мамиашвили высказался о поездке российских борцов на Олимпиаду в Париж.
«Что делать? Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как Господь даст.
Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа. Надо сильными быть», – цитирует Мамиашвили корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
Сказочные...чиновники
2) Мы хотим быть сильнее.
3) Мы делаем всё, чтобы вводили больше санкций, чтобы быть сильнее.
4) Чем мы сильнее, тем больше санкций мы можем выдержать.
Что лишь подчеркивает, что никакого величия нет в помине.