Мамиашвили о поездке борцов на Олимпиаду: «Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как Господь даст»

Теги сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о поездке российских борцов на Олимпиаду в Париж.

«Что делать? Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как Господь даст.

Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа. Надо сильными быть», – цитирует Мамиашвили корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик. 

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29 комментариев
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Учитесь, как надо лизнуть и вообще не сказать какая у тебя позиция. Ну мастер же!
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Страна 30 лет предавала, обманывала и кидала своих граждан. А сейчас внезапно хотят, чтобы граждане были преданы этой стране и удивляются отсутствию этой преданности.
Сказочные...чиновники
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Ответ Ебздрогыч
Учитесь, как надо лизнуть и вообще не сказать какая у тебя позиция. Ну мастер же!
Ну дык сыновья великой Грузии всегда отличались не только горячим нравом, но и степенной мудростью.
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Что делать атеистам?
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Почетный иуда еще что-то по граждан говорит?
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1) Санкции делают нас сильнее.
2) Мы хотим быть сильнее.
3) Мы делаем всё, чтобы вводили больше санкций, чтобы быть сильнее.
4) Чем мы сильнее, тем больше санкций мы можем выдержать.
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проснись, твоя малая родина в огне.
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Будьте с жопой президента и ждите, что она даст.
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настолько обтекаемой речи любой политик позавидует)
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Ответ Классный руководитель
Скорей бы этот господь забрал к себе кучу этих деятелей
Это к Люциферу вопрос, если что: Господь таких сразу пинком
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Ответ Аюр Баев
Что делать атеистам?
Молиться на глобус. ))
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Ответ Atsuktuvas
Молиться на глобус. ))
А плоскоземельщикам?
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Ответ Максон121
А плоскоземельщикам?
На блюдце Рассела (которое скрывается с той стороны Земли).
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Так едешь или нет? Вопрос задан конкретный
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Ответ Мишаня Кашников
в Грузии вроде бы тихо пока
>Михаил Гера́зиевич Мамиашви́ли (род. 21 ноября 1963, Конотоп, Сумская область,
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Ответ Чёрный тюльпан
Если бы Господь существовал, как и его кара, то какие, как ты, по земле бы уже не ходили.
А такие как ты бы что делали интересно?
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Ответ rdyabin@icloud.com
В каждом интервью каждого спортивного чинуши пафосные лозунги про Величие. Что лишь подчеркивает, что никакого величия нет в помине.
Заплачь
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Ответ Дмитрий Рабко
Не. Сыны Украины это Дериземеля, Апанасенко, Цымбалко, Онопенко... А это сын Грузии, вне зависимости от гражданства.
Подобных сынов украинская земля наплодила от души. в Грузии он разве что туристом был.
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Ответ nmnackjbxkasbk
ну он сын Украины, если что.
Не. Сыны Украины это Дериземеля, Апанасенко, Цымбалко, Онопенко... А это сын Грузии, вне зависимости от гражданства.
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Ответ Дмитрий Рабко
Ну дык сыновья великой Грузии всегда отличались не только горячим нравом, но и степенной мудростью.
как говорил тов.сталин: кадры решают всё !!!!!!!!!
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Ответ Дмитрий Рабко
Ну дык сыновья великой Грузии всегда отличались не только горячим нравом, но и степенной мудростью.
ну он сын Украины, если что.
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Съезд любителей малинового фраппе объявляю открытым. Да будет плач!!!
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В каждом интервью каждого спортивного чинуши пафосные лозунги про Величие.
Что лишь подчеркивает, что никакого величия нет в помине.
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Опять грузины, армяне и евреи учат русских родину любить.
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Если бы Господь существовал, как и его кара, то какие, как ты, по земле бы уже не ходили.
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Ты живёшь как карта ляжет, мы живём как папа (Путин) скажет
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Или не даст.
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Скорей бы этот господь забрал к себе кучу этих деятелей
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