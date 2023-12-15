Мамиашвили о поездке борцов на Олимпиаду: «Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как Господь даст»

Михаил Мамиашвили высказался о поездке российских борцов на Олимпиаду в Париж.

«Что делать? Нужно оставаться гражданами нашей великой страны и быть вместе со страной. А дальше – как Господь даст.

Главное, чтобы страна чувствовала, что спортсмены являются частью нашего народа. Надо сильными быть», – цитирует Мамиашвили корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.