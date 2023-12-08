Мамиашвили об Олимпиаде: «Угуев, Мамедов, Сидаков, Курбанов прошли отбор. Остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле»

Теги МОК сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Париж-2024 Заур Угуев Заурбек Сидаков Шамиль Мамедов Абдулла Курбанов Борьба

Михаил Мамиашвили назвал российских борцов, прошедших отбор на Олимпиаду-2024.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Уже четверо прошли отбор: Заур Угуев, Шамиль Мамедов, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов. Убежден, что остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле.

Я считаю, что крайне необоснованны и политизированны все ограничения, которые применялись для российских и белорусских спортсменов. МОК стоял перед выбором, создав такую ситуацию под жесточайшим политическим давлением.

Думаю, что потихонечку все должно стабилизироваться и вернуться к понимаю, что МОК и международные федерации должны руководствоваться уставами и хартией. Тогда не нужно будет собирать никакие комиссии. Есть хартия, в соответствии с ней нужно принимать решение», – сказал глава ФСБР.

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