Мамиашвили об Олимпиаде: «Угуев, Мамедов, Сидаков, Курбанов прошли отбор. Остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле»

Михаил Мамиашвили назвал российских борцов, прошедших отбор на Олимпиаду-2024.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

«Уже четверо прошли отбор: , , , Абдулла Курбанов. Убежден, что остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле.

Я считаю, что крайне необоснованны и политизированны все ограничения, которые применялись для российских и белорусских спортсменов. МОК стоял перед выбором, создав такую ситуацию под жесточайшим политическим давлением.

Думаю, что потихонечку все должно стабилизироваться и вернуться к понимаю, что и международные федерации должны руководствоваться уставами и хартией. Тогда не нужно будет собирать никакие комиссии. Есть хартия, в соответствии с ней нужно принимать решение», – сказал глава ФСБР.