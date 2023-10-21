Российский борец Окороков намерен получить гражданство Австралии для участия в Олимпиаде-2024

Российский борец хочет получить гражданство Австралии для участия в ОИ-2024.

Как сообщает The Guardian, власти Австралии решили ускорить процедуру получения гражданства для борца Георгия Окорокова, чтобы он смог выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Окороков – чемпион Европы 2016 года среди юниоров по вольной борьбе. Отмечается, что он живет в Австралии с 2017-го.

«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia, он – часть их высокопрофессиональной команды. Также он помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», – говорится в заявлении Олимпийского комитета Австралии.