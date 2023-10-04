Михаил Мамиашвили: «Убежден, что в классической, и в греко-римской борьбе мы завоюем лицензии для участия в Олимпиаде»

Теги вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен Париж-2024 ТАСС Борьба

Михаил Мамиашвили считает, что российские борцы завоюют лицензии на ОИ-2024.

«Задачи никто не снимал. Я убежден: и в классической, и в греко-римской борьбе мы завоюем лицензии для участия в Играх.

Что касается женской борьбы, у нас есть механизмы, чтобы львиная доля лицензий была завоевана», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России. 

Команде по вольной борьбе недостает двух лицензий – в категориях до 84 кг и до 97 кг. В греко-римской и женской борьбе олимпийские лицензии на чемпионате мира в Белграде, где участвовали россияне, получены не были.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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