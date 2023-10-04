Михаил Мамиашвили: «Убежден, что в классической, и в греко-римской борьбе мы завоюем лицензии для участия в Олимпиаде»

Михаил Мамиашвили считает, что российские борцы завоюют лицензии на ОИ-2024.

«Задачи никто не снимал. Я убежден: и в классической, и в греко-римской борьбе мы завоюем лицензии для участия в Играх.

Что касается женской борьбы, у нас есть механизмы, чтобы львиная доля лицензий была завоевана», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России.

Команде по вольной борьбе недостает двух лицензий – в категориях до 84 кг и до 97 кг. В греко-римской и женской борьбе олимпийские лицензии на чемпионате мира в Белграде, где участвовали россияне, получены не были.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Аномалия на борцовском ЧМ-2023: каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). Как так?