Михаил Мамиашвили: «На чемпионате мира двум главным тренерам сборной России не дали возможность работать с командой»

Главным тренерам сборной России по борьбе запретили работать во время чемпионата мира.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился в Белграде 24 сентября. Российские борцы

«Уже выезжая на чемпионат, у нас не были согласованы спортсмены. Главный тренер доносил ребятам вещи, которые должны были рассеять их сомнения, что мы будем участвовать. Так и произошло, но двум главным тренерам не дали возможность работать с командой. Все, что нам удалось, – присутствовать там вне команды при отсутствии аккредитаций.

Ни времени, ни сил бороться за эти позиции не было. Сегодня у меня состоится разговор с . Приходят ограничения – нанятые юридические компании за большие деньги придумывают ограничения. Выделили комнатку, куда после схватки может зайти спортсмен к главному тренеру, как тигр в клетке.

«Борцовское сообщество едино в своем мнении по этим ограничениям, навязанным политической в кавычках элитой – бюро, исполкомом, они крайне категорично относятся к этим ограничениям.

Но так или иначе рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) они обязаны исполнять. Все отдают себе отчет, что МОК, к сожалению, не в состоянии придерживаться каждого пункта хартии», – цитирует Мамиашвили ТАСС.