Михаил Мамиашвили: «На чемпионате мира двум главным тренерам сборной России не дали возможность работать с командой»

Теги вольная борьба греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили UWW ТАСС Борьба

Главным тренерам сборной России по борьбе запретили работать во время чемпионата мира.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился в Белграде 24 сентября. Российские борцы 

«Уже выезжая на чемпионат, у нас не были согласованы спортсмены. Главный тренер доносил ребятам вещи, которые должны были рассеять их сомнения, что мы будем участвовать. Так и произошло, но двум главным тренерам не дали возможность работать с командой. Все, что нам удалось, – присутствовать там вне команды при отсутствии аккредитаций.

Ни времени, ни сил бороться за эти позиции не было. Сегодня у меня состоится разговор с UWW. Приходят ограничения – нанятые юридические компании за большие деньги придумывают ограничения. Выделили комнатку, куда после схватки может зайти спортсмен к главному тренеру, как тигр в клетке.

«Борцовское сообщество едино в своем мнении по этим ограничениям, навязанным политической в кавычках элитой – бюро, исполкомом, они крайне категорично относятся к этим ограничениям.

Но так или иначе рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) они обязаны исполнять. Все отдают себе отчет, что МОК, к сожалению, не в состоянии придерживаться каждого пункта хартии», – цитирует Мамиашвили ТАСС.

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