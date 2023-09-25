Михаил Мамиашвили: «В сборной после детального разбора чемпионата мира будут приняты кадровые решения»

Теги вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен ТАСС Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что по итогам чемпионата мира в сборной России по борьбе будут приняты кадровые решения. 

Российские борцы на турнире в Белграде завоевали четыре медали в вольной борьбе (2-1-1), бронзу – в греко-римской, женская сборная осталась без наград. 

«После детального разбора будут приняты кадровые решения. Что касается вольной борьбы, чуть переформатируем работу по вертикали, определим задачи, исходя из анализа упущенного в психологическом плане.

Греко-римская борьба – отдельная тема, нужно убрать эмоции и объективно пробежаться по всему, что происходит в команде, как построена работа. Разбор, безусловно, будет и по женской команде.

Разобраться с итогами чемпионата дня не хватит, это не только о спорте, это о психологии, о условиях, в которых мы все находились. Да, можно анализировать техническую сторону, функциональное состояние спортсмена, его технические возможности, но если спортсмен выходит неуправляемый и проигрывает среднестатистическому сопернику «в одну кассу», тут нечего анализировать.

Да, практически в каждом весе мы были лишены возможности создать конкурентную среду, мы понимали – те, кто на это способен, на данном этапе не имели возможности выступить. Но оправданием или каким-то объяснением это служить не может, нужно делать выводы и искать пути решения», – сказал Мамиашвили. 

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1 комментарий

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Andreir888
Логично и правильно - разбор ситации нужен и важен, только "без рук", пожалуйста!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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