Мамиашвили об отказе украинцев от фото с россиянами на ЧМ: «Их надо понять – их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко смотреть»

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная Украины ТАСС Василий Михайлов борьба Ахмед Усманов Ауэс Гонибов Ярослав Фильчаков Борьба

Мамиашвили заявил, что украинских атлетов «разорвут» за фото с россиянами на ЧМ.

Накануне украинский борец Ярослав Фильчаков не стал фотографироваться вместе с россиянином Ауэсом Гонибовым на награждении ЧМ-2023 в Белграде. 

Ранее еще один представитель Украины – Василий Михайлов – отказался от фото с чемпионом мира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале чемпионата мира. 

«Кроме наших украинских братьев, эту процедуру никто не тиражирует. Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять – их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть.

Никакого злорадства нет, все борцовское сообщество с понимаем к этому относятся, их пытаются поддержать.

Они отказываются не по своей воле? Какая своя воля? Смешно. Они боятся, что на них доложат – здесь же формируют стукачей. Иначе их просто разорвут», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

1 комментарий

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shahmur
знаток человеческих душ
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