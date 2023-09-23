Мамиашвили об отказе украинцев от фото с россиянами на ЧМ: «Их надо понять – их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко смотреть»

Мамиашвили заявил, что украинских атлетов «разорвут» за фото с россиянами на ЧМ.

Накануне украинский борец Ярослав Фильчаков не стал фотографироваться вместе с россиянином Ауэсом Гонибовым на награждении ЧМ-2023 в Белграде.

Ранее еще один представитель Украины – – отказался от фото с чемпионом мира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале чемпионата мира.

«Кроме наших украинских братьев, эту процедуру никто не тиражирует. Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять – их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть.

Никакого злорадства нет, все борцовское сообщество с понимаем к этому относятся, их пытаются поддержать.

Они отказываются не по своей воле? Какая своя воля? Смешно. Они боятся, что на них доложат – здесь же формируют стукачей. Иначе их просто разорвут», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) .