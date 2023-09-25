Михаил Мамиашвили: «Завтра Садулаев выписывается. Реабилитация займет два-три месяца»

Реабилитация Абдулрашида Садулаева после травмы шеи займет 2-3 месяца.

Об этом сообщил резидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

18 сентября двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы. 22 сентября он перенес операцию.

«Завтра Садулаев выписывается. Мы в постоянном контакте, договорились встретиться. Думаю, минимально реабилитация займет два-три месяца.

Надеемся, что он понемногу начнет восстанавливать свои физические кондиции», – сказал Мамиашвили.