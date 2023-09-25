Михаил Мамиашвили: «Завтра Садулаев выписывается. Реабилитация займет два-три месяца»

Теги травмы вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Абдулрашид Садулаев ТАСС Борьба

Реабилитация Абдулрашида Садулаева после травмы шеи займет 2-3 месяца.

Об этом сообщил резидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

18 сентября двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы. 22 сентября он перенес операцию. 

«Завтра Садулаев выписывается. Мы в постоянном контакте, договорились встретиться. Думаю, минимально реабилитация займет два-три месяца.

Надеемся, что он понемногу начнет восстанавливать свои физические кондиции», – сказал Мамиашвили.

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1 комментарий

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GR5
Скорейшего выздоровления тебе, ТАНК.
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