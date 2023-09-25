Михаил Мамиашвили: «Завтра Садулаев выписывается. Реабилитация займет два-три месяца»
Реабилитация Абдулрашида Садулаева после травмы шеи займет 2-3 месяца.
Об этом сообщил резидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
18 сентября двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира в Белграде из-за травмы. 22 сентября он перенес операцию.
«Завтра Садулаев выписывается. Мы в постоянном контакте, договорились встретиться. Думаю, минимально реабилитация займет два-три месяца.
Надеемся, что он понемногу начнет восстанавливать свои физические кондиции», – сказал Мамиашвили.
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