Михаил Мамиашвили: «В команде не исключают, что Садулаев еще поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет»

Теги вольная борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили Абдулрашид Садулаев ТАСС Борьба

Абдулрашид Садулаев может побороться за бронзу чемпионата мира по вольной борьбе.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи.

«В штабе российской команды не исключают, что Садулаев еще поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет.

Все будет зависеть от его самочувствия и процедуры взвешивания», – сказал Мамиашвили.

Медали в весовой категории до 92 кг будут разыграны 19 сентября. 

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