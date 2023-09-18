Михаил Мамиашвили: «В команде не исключают, что Садулаев еще поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет»

Абдулрашид Садулаев может побороться за бронзу чемпионата мира по вольной борьбе.

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи.

«В штабе российской команды не исключают, что Садулаев еще поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет.

Все будет зависеть от его самочувствия и процедуры взвешивания», – сказал Мамиашвили.

Медали в весовой категории до 92 кг будут разыграны 19 сентября.