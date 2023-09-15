Глава Объединенного мира борьбы о допуске россиян на ЧМ: «Важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Мы стараемся не быть подверженными политике»

Глава UWW заявил, что организация старается не быть подверженной политике.

Ранее Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде. Турнир будет отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже.

От России в нейтральном статусе выступят 11 борцов.

– Насколько важно для Объединенного мира борьбы участие российских спортсменов в этом чемпионате мира?

– Для нашего вида спорта очень важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Конечно, это непростой процесс, учитывая события, которые сейчас происходят на политической сцене.

Но мы стараемся не быть подверженными политике настолько, насколько можем, – сказал президент UWW Ненад Лалович.

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