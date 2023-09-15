Глава Объединенного мира борьбы о допуске россиян на ЧМ: «Важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Мы стараемся не быть подверженными политике»

Теги вольная борьба греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная России жен Ненад Лалович UWW Матч ТВ сборная Беларуси Борьба

Глава UWW заявил, что организация старается не быть подверженной политике.

Ранее Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде. Турнир будет отборочным на Олимпиаду-2024 в Париже.

От России в нейтральном статусе выступят 11 борцов. 

– Насколько важно для Объединенного мира борьбы участие российских спортсменов в этом чемпионате мира?

– Для нашего вида спорта очень важно, чтобы соревновались сильнейшие атлеты. Конечно, это непростой процесс, учитывая события, которые сейчас происходят на политической сцене.

Но мы стараемся не быть подверженными политике настолько, насколько можем, – сказал президент UWW Ненад Лалович.

Плюс один ЧМ, куда пустили Россию: борцы в деле после спецпроверки. Без флага, но с Садулаевым

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8 комментариев

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hasanbeno195@icloud.com
Как же я скучаю, по тем временам, когда таких новостей не было вообще) 2013 год ты был последним🥲
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dimitrii36
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сильнейшим атлетам неподвластен нейтральный статус
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KOT_B_yHTAX
Минуточку, ну коль вы допускаете, то допускаете их как полноценных представители своей страны, или это не политизированность спорта и это другое?
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Serp_xxx@
Молодцы ребята: "Стараемся не быть подверженной политике", но допустим только тех, кого одобрим...
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Биомеханоид
Глава чего?
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Atsuktuvas
Не подвержены политике ?
Ненадо Лала...
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Alestern
На каком основании нейтральный статус?.. а эти позорники и рады унижаться под белой тряпкой .. Противно даже..
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