Тренер сборной России: «Сидаков похоронил отца недавно. Весь мир желал ему победы сегодня, даже его соперники»
Тренер Махмуд Магомедов прокомментировал победу Заурбека Сидакова на чемпионате мира по борьбе.
«Победа Сидакова очень важна для всех нас, для всех болельщиков не только из России, но и со всего мира. У Заурбека Сидакова огромное количество болельщиков.
Он прошел много испытаний в жизни, похоронил отца недавно. Весь мир желал ему победы сегодня, даже его соперники. Это воин, спортсмен, чемпион», — сказал Магомедов.
То невеста оказалась дамой облегчённого поведения, то автоледи на скорости 150 км/ч отца убила...