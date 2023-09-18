Тренер сборной России: «Сидаков похоронил отца недавно. Весь мир желал ему победы сегодня, даже его соперники»

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Матч ТВ Заурбек Сидаков Борьба

Тренер Махмуд Магомедов прокомментировал победу Заурбека Сидакова на чемпионате мира по борьбе.

«Победа Сидакова очень важна для всех нас, для всех болельщиков не только из России, но и со всего мира. У Заурбека Сидакова огромное количество болельщиков.

Он прошел много испытаний в жизни, похоронил отца недавно. Весь мир желал ему победы сегодня, даже его соперники. Это воин, спортсмен, чемпион», — сказал Магомедов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Он это доказал ещё раз,молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Воздушный Змей
Надеюсь, Заур не станет после всех ударов судьбы женоненавистником.

То невеста оказалась дамой облегчённого поведения, то автоледи на скорости 150 км/ч отца убила...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий