Украинский борец Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Усмановым на пьедестале чемпионата мира

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная Украины Василий Михайлов борьба Ахмед Усманов Борьба

Украинский борец Михайлов отказался от фото с чемпионом мира россиянином Усмановым.

Ахмед Усманов выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг, победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе. 

Бронзовые медали завоевали Василий Михайлов из Украины и иранец Мохаммад Ноходиларими.

После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым. Михайлов отказался. 

Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. 

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37 комментариев

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Добрый_Ээх
да и пес с ним
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-11
+65
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Владислав Романов
бедняга, на пьедестале то как выстоял с врагом, непонятно)
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Dinamik1
Ни чего нового кто бы в этом сомневался.
+28
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Potapson
Это круто! Украинец Василий Михайлов отказался фотографироваться с русским Ахмедом Усмановым!
+17
-3
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Onion
Ответ Kasztelan
В комментариях начинается трёхдневный забег из желающих сказать, насколько это им безразлично
Почему безразлично? Смешно)
+15
-2
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Maky
Ответ Dinamik1
Ни чего нового кто бы в этом сомневался.
в школе б поучился..грамотей
+5
0
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Леха Гибкий
Их боротьба
+13
-9
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Мишаня Кашников
Усманов наверное, эээ леее чë за дела, пошли раз на раз тогда
+3
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Виктор Ш.
Украинский борец с чисто украинской фамилией, такие обычно более свирепо подчеркивают свою украинствующую сущность.
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medolan
Какая невидаль
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beleran
Украинский борец Василий Михалов и русский борец Ахмед Усманов.
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Maxximus
Не стал просто искать на свою пятую точку приключения
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Azat Manzhuev
Усманов на Том Харди похож
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ZarvuR2020
Ну практика с Малиновским показала, что там и выбора то нет.
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Хаскерс
И что в этом плохого? Помог фотографу сделать хорошее фото.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Potapson
Это круто! Украинец Василий Михайлов отказался фотографироваться с русским Ахмедом Усмановым!
Промыли бошки и с той и с той стороны в угоду хозяевам наших марионеток , да так промыли что люди позабыли свои корни и не понимают что фамилии то "вражеские" у самих
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rdyabin@icloud.com
Обиженка😂
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Алексей Ненахов
Парня помять можно , сфоткаться будет врагом народа свои же заклюют
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dimitrii36
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Иран и Грузия с нами
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Призрак Джона Готти
Ответ Maky
в школе б поучился..грамотей
Перед словом "грамотей" нужна запятая, это обращение.
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22 шва
Странно (нет), у Михайлова фотка есть, хотя в профайле всего одна (1) новость о нём (эта)
я на спортсру, или на спортсуа? (я и сам знаю)
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Zeitgeist Zeppelin
Михайлову рассказали, что у него русская фамилия? Которая без русских в роду едва ли могла появиться. Вот для него будет «зрада». А вообще жаль людей на Украине, так им качественно промыли головы. Ужас.
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unreality
Ответ они повсюду
Если Михайлов такой патриот, то почему он не на фронте?
Вообще-то чем дальше от Украины, тем больше они патриоты (с россиянами все наоборот). Там воевать и умирать отправляют обычных мужиков, кому это не нужно. А самые агрессивные, с флагами и тд как раз свалили )
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Boory
Это не поступок это позорище
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filippa
отказался ну и ладно. пес сним
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