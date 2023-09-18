Украинский борец Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Усмановым на пьедестале чемпионата мира
Украинский борец Михайлов отказался от фото с чемпионом мира россиянином Усмановым.
Ахмед Усманов выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг, победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе.
Бронзовые медали завоевали Василий Михайлов из Украины и иранец Мохаммад Ноходиларими.
После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым. Михайлов отказался.
Чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
я на спортсру, или на спортсуа? (я и сам знаю)