Ахмед Усманов о победе на ЧМ: «Два дня назад у меня был день рождения, это подарок для меня. Но все-таки золото я посвящаю маме»

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе ТАСС Ахмед Усманов Борьба

Ахмед Усманов посвятил маме победу на чемпионате мира по вольной борьбе.

Усманов в финале в весовой категории до 79 кг победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.

«Два дня назад у меня был день рождения, это подарок для меня. Но все-таки это золото я посвящаю своей маме, сильной духом женщине. Она всегда смотрит мои схватки, переживает за меня. И очень много сделала для меня в жизни.

У меня ни грамма сомнений в победе не было. Я настолько был в ней уверен, что ничто не смогло бы меня остановить.

Я всегда завидовал тем, кто делает круг почета с флагом. Но, к сожалению, мы в этом ограничены. Огромное спасибо моему тренеру чемпиону Европы Махмуду Магомедову. Теперь я и чемпион Европы, и чемпион мира», – сказал Усманов.

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1 комментарий

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Andreir888
Красавчик!!!🔥💪 Бальзам на душу!👍
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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