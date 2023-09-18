Михаил Мамиашвили: «У нас на ЧМ прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. Жаль, что их заставляют не пожимать руки нашим ребятам»

Теги Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен сборная Украины сборная Украины жен Борьба

Михаил Мамиашвили заявил о прекрасных отношениях с украинцами на ЧМ по борьбе.

Соревнования проходят проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.

«У нас на чемпионате мира в Белграде прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. И никаких инцидентов и близко нет, мы боремся и желаем (друг другу) побед. Отношения у нас в целом не совсем такие, как прежде, но нормальные, рабочие.

Но есть единственный момент: жаль, что спортсменов (украинских) заставляют после схваток не пожимать руки нашим ребятам», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Плюс один ЧМ, куда пустили Россию: борцы в деле после спецпроверки. Без флага, но с Садулаевым

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21 комментарий

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aalto
а харлан-то похоже правду говорила) если бы она пожала руку смирновой мамиашвили бы орал - смотрите даже руки нам жмут)
+20
-9
+11
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Uriy walmart
Я прям уже вижу эти прекрасные отношения:
Как мы вас сегодня ночью побомбили?
Прекрасно, мой дом разрушили
Не благодари, по братски
Спасибо что освобождаете
+21
-12
+9
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Вечно в бане
Михаил, а эти прекрасные неформальные отношения, сейчас с вами в одной комнате?
+2
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Uriy walmart
Ответ aalto
а харлан-то похоже правду говорила) если бы она пожала руку смирновой мамиашвили бы орал - смотрите даже руки нам жмут)
Все верно
+5
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Злой Руся
Теперь по приезду домой украинских борцов ждут допросы и репрессий. Зачем так подставлять )
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udod
о, взял и подставил всех
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dimitrii36
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я же на территории России руки соседям пожимаю, хотелось бы конечно схватить за волосы и оттащить в лесополосу, так много оных, на всех здоровья нет 🤣🤣🤣
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Иван Ларин
так и газ продолжают качать мало да оружия?
все никак непотопляемую трубу не сломать :(
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lkongo
к сожалению, нас будет ненавидеть поколение украинцев, современников этой войны. Ничего с этим поделать нельзя. Разве что понять, что мы стали заложниками лжи и да... то, что мы в России не делаем обычно, но это было бы правильно... нужно покаяние.
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aalto
Ответ Otto Kretschmer
А что Харлан английская королева, пока эта фигня не всплыла про нее никто и знать не знал, да и сейчас всем глубоко наплевать.
ну олимпийская чемпионка 2008 года как никак, кто-то да знал, да и сейчас не всем плевать)
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aalto
Ответ Uriy walmart
Я прям уже вижу эти прекрасные отношения: Как мы вас сегодня ночью побомбили? Прекрасно, мой дом разрушили Не благодари, по братски Спасибо что освобождаете
нет дома- нет хлопот )
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