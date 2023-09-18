Михаил Мамиашвили: «У нас на ЧМ прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. Жаль, что их заставляют не пожимать руки нашим ребятам»

Михаил Мамиашвили заявил о прекрасных отношениях с украинцами на ЧМ по борьбе.

Соревнования проходят проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.

«У нас на чемпионате мира в Белграде прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. И никаких инцидентов и близко нет, мы боремся и желаем (друг другу) побед. Отношения у нас в целом не совсем такие, как прежде, но нормальные, рабочие.

Но есть единственный момент: жаль, что спортсменов (украинских) заставляют после схваток не пожимать руки нашим ребятам», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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