Михаил Мамиашвили: «У нас на ЧМ прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. Жаль, что их заставляют не пожимать руки нашим ребятам»
Михаил Мамиашвили заявил о прекрасных отношениях с украинцами на ЧМ по борьбе.
Соревнования проходят проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.
«У нас на чемпионате мира в Белграде прекрасные неформальные отношения с представителями сборной Украины. И никаких инцидентов и близко нет, мы боремся и желаем (друг другу) побед. Отношения у нас в целом не совсем такие, как прежде, но нормальные, рабочие.
Но есть единственный момент: жаль, что спортсменов (украинских) заставляют после схваток не пожимать руки нашим ребятам», – сказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Плюс один ЧМ, куда пустили Россию: борцы в деле после спецпроверки. Без флага, но с Садулаевым
Как мы вас сегодня ночью побомбили?
Прекрасно, мой дом разрушили
Не благодари, по братски
Спасибо что освобождаете
все никак непотопляемую трубу не сломать :(