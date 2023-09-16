Мамиашвили о том, что Блесецкий не пожал руку Магомедову: «Этот мальчик не виноват, такое отношение ему навязывают сверху. Это дикость полная»

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная Украины Абасгаджи Магомедов Борьба

Михаил Мамиашвили заявил, что россиянин Магомедов пожал бы руку украинскому борцу.

Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе, который Белграде. После поединка соперники не пожали друг другу руки.

«Бог ему (Блесецкому) судья. Этот мальчик не виноват, такое отношение – это то, что ему навязывают сверху. Это дикость полная. Магомедов пожал бы руку, конечно, если бы соперник хотел этого. Для него не было разницы, против кого выходить бороться и кому потом пожать руку. У Магомедова нет никакого вражеского отношения к соперникам, он всех коллег уважает.

В целом на данный момент Магомедов порадовал. Его уверенная победа в четвертьфинале это результат его отношение к делу. Он посвящает жизнь борьбе. Магомедов – олицетворение настоящего спортсмена, об этом говорит и его отношение к тренировочному процессу. Он ни одно соревнование не пропускал и везде старается бороться и побеждать», – сказал глава ФСБР.

Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки

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2 комментария

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Melnikov1968
Откуда тебе знать, что ему навязывают такое отношение? Вариант, что он сам принял такое решение вообще не рассматривается? Может и нашим спортсменам тоже навязывают точку зрения высшего руководства.
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-2
+1
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