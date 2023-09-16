Мамиашвили о том, что Блесецкий не пожал руку Магомедову: «Этот мальчик не виноват, такое отношение ему навязывают сверху. Это дикость полная»

Михаил Мамиашвили заявил, что россиянин Магомедов пожал бы руку украинскому борцу.

Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по борьбе, который Белграде. После поединка соперники не пожали друг другу руки.

«Бог ему (Блесецкому) судья. Этот мальчик не виноват, такое отношение – это то, что ему навязывают сверху. Это дикость полная. Магомедов пожал бы руку, конечно, если бы соперник хотел этого. Для него не было разницы, против кого выходить бороться и кому потом пожать руку. У Магомедова нет никакого вражеского отношения к соперникам, он всех коллег уважает.

В целом на данный момент Магомедов порадовал. Его уверенная победа в четвертьфинале это результат его отношение к делу. Он посвящает жизнь борьбе. Магомедов – олицетворение настоящего спортсмена, об этом говорит и его отношение к тренировочному процессу. Он ни одно соревнование не пропускал и везде старается бороться и побеждать», – сказал глава .

Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки