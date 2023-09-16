Россиянин Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Теги вольная борьба Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная Грузии Абасгаджи Магомедов Борьба

Российский борец-вольник Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира.

В 1/2 финала россиянин победил грузина Шоту Партенадзе со счетом 10:0. Схватка проходила в весовой категории до 61 кг. 

Финальный поединок состоится в воскресенье.

Чемпионат мира по вольной и греко-римской проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки

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6 комментариев

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Potapson
Руки то пожали друг другу? А то как-то тема не раскрыта.
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бизе
Наши борцы делают , что всегда - побеждают соперников на ковре , браво !!!
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Denzell
Молодцом! Удачи в финале! Может и на главной спортса появится...
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юрий зайцев
Нашим руки будем жать дома))))
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Кирилл Дубасов
Ответ Potapson
Руки то пожали друг другу? А то как-то тема не раскрыта.
я бы даже сказал, что самая главная тема и суть новости от этого теряется
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Владимир Мизгинов
Ответ бизе
Наши борцы делают , что всегда - побеждают соперников на ковре , браво !!!
Сегодня было 4 веса. В остальных очень слабо выступили
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