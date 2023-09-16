Россиянин Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе
Российский борец-вольник Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира.
В 1/2 финала россиянин победил грузина Шоту Партенадзе со счетом 10:0. Схватка проходила в весовой категории до 61 кг.
Финальный поединок состоится в воскресенье.
Чемпионат мира по вольной и греко-римской проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.
Россиянин Магомедов победил украинца Блесецкого в 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе. После поединка они не пожали руки
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