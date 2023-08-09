Мамиашвили о призыве Украины отменить рукопожатия на турнирах с россиянами: «Если уж вышел на борцовский ковер, не надо унижать соперника»

Мамиашвили отреагировал на призыв Украины отменить рукопожатия на турнирах с россиянами.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины предложил международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

«В борьбе элемент рукопожатия – обязательный атрибут и важная составляющая часть схватки. Если ты отказываешься от него, фактически демонстрируешь пренебрежение к противнику. Людского здесь мало.

Я ставлю себя на сторону Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады и не понимаю, чем руководствуются эти люди. Тогда уж логичнее полностью запретить своим атлетам выступать на одних соревнованиях с россиянами и белорусами.

А если уж вышел на борцовский ковер, не надо унижать соперника», – сказала глава Федерации спортивной борьбы России ( ) .