Мамиашвили о допуске россиян до международных турниров: «Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе»

Мамиашвили не удивится, если у россиян будут измерять размер черепа для допуска до стартов.

Российские борцы выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира в Белграде, который пройдет с 16 по 24 сентября.

«Для участия в этом чемпионате мира нам не нужно подписывать никаких деклараций, где нужно отказываться от своей страны или что‑то в этом роде. Но не исключено, что могут быть любые варианты. Вы же понимаете, что живем в интересное время.

Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе и тебя допустили до соревнований», - сказал Президент Федерации спортивной борьбы России ( ).