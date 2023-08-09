Мамиашвили о допуске россиян до международных турниров: «Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе»

Теги чемпионат мира сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР Борьба

Мамиашвили не удивится, если у россиян будут измерять размер черепа для допуска до стартов.

Российские борцы выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира в Белграде, который пройдет с 16 по 24 сентября.

«Для участия в этом чемпионате мира нам не нужно подписывать никаких деклараций, где нужно отказываться от своей страны или что‑то в этом роде. Но не исключено, что могут быть любые варианты. Вы же понимаете, что живем в интересное время.

Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе и тебя допустили до соревнований», - сказал Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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13 комментариев

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Barry_Cadny
Разрыв глаз - это профессиональный бандитский термин Мамиашвили?
+13
-1
+12
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Павел Мельников
Очень острая шутка. Он ее сам придумал, или в интернете подсмотрел у кого?))
+10
-3
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Фил_Айви
Ну кое-кто рассказывает что они великие и объявил что такой национальности как украинец не существует. Кто же это???
+5
-3
+2
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Booligan
Разрыв очка, а не глаз
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Дмитрий Кутузов
Ответ Павел Мельников
Очень острая шутка. Он ее сам придумал, или в интернете подсмотрел у кого?))
Подсказали. Вряд ли он в состоянии самостоятельно что-то придумать
+2
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andreyv19
Ответ Savardus
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как можно измерить то, чего нет?)))
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Savardus
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Wixivan
А можно просто в паспорт посмотреть)
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Melnikov1968
Попытка казаться остроумным оказалась провальной.
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Валентин Водичкин
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как эти люди становятся президентами где-то и чего-то хоть убей я не понимаю, тут по одной фразе виден потолок охранника
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singsinner2
в его случае, не мешает установить минимальный IQ (или обьем мозга) для допуска.
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andreyv19
Ответ Фил_Айви
Ну кое-кто рассказывает что они великие и объявил что такой национальности как украинец не существует. Кто же это???
Ты не понимаешь! Это другое)
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