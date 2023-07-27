Мамиашвили о приглашении украинцев на «Игры дружбы»: «Конечно, это правильный шаг. Да, видно негатив с их стороны, но мы не должны уподобляться этим глупостям»

Теги Михаил Мамиашвили ФСБР Игры дружбы Борьба

Михаил Мамиашвили высказался о приглашении украинских спортсменов на Игры дружбы.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил: «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России».

«Конечно, это правильный шаг, я бы удивился, если бы их не пригласили. Почему нет?

Да, видно негатив с их стороны, но мы не должны уподобляться этим глупостям, за которые завтра будет стыдно. Мы должны дружить, общаться, соревноваться, должны вспомнить и не забывать, что мы все братья и сестры и ими останемся.

История поставит все на свои места», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России. 

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2 комментария

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Александр Рыбаков
мамиашвили
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