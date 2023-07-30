Дмитрий Васильев: «Надо оставаться приверженцами олимпийского движения. Сейчас нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя»

Теги МОК Станислав Поздняков ОКР Дмитрий Васильев Сергей Миронов Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что России нельзя выходить из олимпийского движения.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков резко раскритиковал слова депутата Сергея Миронова о России в мировом спорте.

Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

«Станислав Поздняков абсолютно прав, я его поддерживаю. Сейчас очень много специалистов стало в спорте. Сапожник делает пироги, а повар – сапоги. Всякие умники раздают бесплатные советы, в которых никто не нуждается.

Да, сейчас нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя. Надо оставаться приверженцами олимпийского движения, хотя оно постепенно разрушается.

Оттуда нельзя уходить, потому что у любого конфликта есть конец. Если мы сами уйдем, с нами никто не будет разговаривать. Пусть умники, дающие советы, учат своих жен.

Этим депутатам нужно отрабатывать свой хлеб, им нужно показать свою бурную деятельность. Им надо знать свое место и заниматься своим делом», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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2 комментария

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Manas Zhumadilov
чё ж вы так ломитесь в организацию созданную плохим западом ?))))) в командировки хочется ??? Росс спортсменам надо дать разрешение на участие и отказать прямо на въезде в олимпийскую деревню
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