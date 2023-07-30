Дмитрий Васильев: «Надо оставаться приверженцами олимпийского движения. Сейчас нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя»
Дмитрий Васильев считает, что России нельзя выходить из олимпийского движения.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков резко раскритиковал слова депутата Сергея Миронова о России в мировом спорте.
Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.
«Станислав Поздняков абсолютно прав, я его поддерживаю. Сейчас очень много специалистов стало в спорте. Сапожник делает пироги, а повар – сапоги. Всякие умники раздают бесплатные советы, в которых никто не нуждается.
Да, сейчас нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя. Надо оставаться приверженцами олимпийского движения, хотя оно постепенно разрушается.
Оттуда нельзя уходить, потому что у любого конфликта есть конец. Если мы сами уйдем, с нами никто не будет разговаривать. Пусть умники, дающие советы, учат своих жен.
Этим депутатам нужно отрабатывать свой хлеб, им нужно показать свою бурную деятельность. Им надо знать свое место и заниматься своим делом», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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