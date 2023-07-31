Дмитрий Васильев: «Интересно было бы узнать, о каком бизнесе говорит Миронов. Многие федерации не зарабатывают, а только вкладывают деньги»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Сергей Миронов Биатлон

Дмитрий Васильев ответил Сергею Миронову на слова о «бизнесе спортивных функционеров».

Ранее Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать. 

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на это заявил, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны». 

«Сергей Миронов заявил, что, судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.

«Очень интересно было бы узнать, о каком личном бизнесе говорит Миронов. Многие федерации – общественные организации, которые не зарабатывают, а только вкладывают деньги.

Да, есть коммерческий спорт. Но государство вкладывает деньги в будущее молодежи, чтобы она занималась искусством, спортом. Это верное решение. В ином случае молодые люди оставались бы на улицах.

Выгода только в здоровом поколении. Но пусть Миронов даст конкретику, потому что сейчас это звучит как популизм. Пусть скажет, кто зарабатывает и обогащается на этом. Но мне такие примеры неизвестны», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

7 комментариев

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Регион-36
"Многие федерации – общественные организации, которые не зарабатывают, а только вкладывают деньги."
Не понял, денег они не зарабатывают, но тем не менее, умудряются вкладывать.. Очень интересно )
+3
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Melnikov1968
Каким образом, общественная организация может вложить деньги? Откуда они возьмутся, с комсомольских взнозов что ли? Васильев совсем ни хрена не соображает? Несет какой-то бред.
+3
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Ермек Жолдаспаев
В профессиональный спорт не нужно вкладывать бюджетные деньги,проф.спорт должен развиваться на коммерческой основе,бюджетные деньги,только на развитие физ.культуры и здравоохранения.
+2
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Gondeira
Ответ Ермек Жолдаспаев
В профессиональный спорт не нужно вкладывать бюджетные деньги,проф.спорт должен развиваться на коммерческой основе,бюджетные деньги,только на развитие физ.культуры и здравоохранения.
Для этого необходимо иметь рыночную экономику и развитый частный сектор. Чего в РФ не наблюдается. Государство(или госолигархи) просто сгребает бабки со всего до чего можно дотянуться, чтобы потом "выдавать" верным и "правильным".
Средней класс очень узок и привык потреблять "западные" продукты и услуги, а с остальных и "шерсти клока" не содрать рыночными способами.
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Viks
Ответ Gondeira
а кто должен "манипулировать" этими деньгами? депутат милонов?))
Никто не должен манипулировать. Такая истина тебе непонятна?
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