Дмитрий Васильев: «Интересно было бы узнать, о каком бизнесе говорит Миронов. Многие федерации не зарабатывают, а только вкладывают деньги»
Дмитрий Васильев ответил Сергею Миронову на слова о «бизнесе спортивных функционеров».
Ранее Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на это заявил, что «отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны».
«Сергей Миронов заявил, что, судя по болезненной реакции спортивных функционеров на его предложение о развитии альтернативного олимпийского движения, они восприняли эту инициативу как угрозу их личному бизнесу», – приводит слова Миронова его пресс-служба.
«Очень интересно было бы узнать, о каком личном бизнесе говорит Миронов. Многие федерации – общественные организации, которые не зарабатывают, а только вкладывают деньги.
Да, есть коммерческий спорт. Но государство вкладывает деньги в будущее молодежи, чтобы она занималась искусством, спортом. Это верное решение. В ином случае молодые люди оставались бы на улицах.
Выгода только в здоровом поколении. Но пусть Миронов даст конкретику, потому что сейчас это звучит как популизм. Пусть скажет, кто зарабатывает и обогащается на этом. Но мне такие примеры неизвестны», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Не понял, денег они не зарабатывают, но тем не менее, умудряются вкладывать.. Очень интересно )
Средней класс очень узок и привык потреблять "западные" продукты и услуги, а с остальных и "шерсти клока" не содрать рыночными способами.