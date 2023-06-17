Мария Захарова о том, что Испания не выдала визы сборной России по борьбе: «Убивают мировой спорт. Смысл тогда проводить соревнования?»

Теги сборная России по борьбе Политика Матч ТВ Мария Захарова Борьба

Мария Захарова назвала недопуск россиян на международную арену убийством мирового спорта.

Ранее стало известно, что власти Испании отказались выдавать визы членам молодежной сборной России по борьбе (до 20 лет) для участия в чемпионате Европы. 

«Не только спортивные, но и наши деятели, которых не пускают на международные площадки. Кого только не касалась эта проблема!

Мы будем решать ее, но дело в том, что, не пуская атлетов‑профессионалов, они просто убивают мировой спорт. Смысл тогда проводить соревнования? Можно просто раздать всем медали и чувствовать себя спокойно.

Если это про конкуренцию, борьбу, а все‑таки они туда едут бороться не политически, а по спортивному принципу, то давайте им визы и прекращайте эту возню.

Иначе в какой‑то момент они поймут, что спорт мировых достижений их уже не касается. И возникнут другие площадки, где людям отказано в участии в подобных мероприятиях, найдут достойных соперников и будут там развивать свои достижения», – сказала Захарова. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fc-psg
Прикладываясь каждый день к бутылке, Захарова убивает российскую дипломатию.
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Машка подпивасница взывает к справедливости.
Вот же анекдот
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. Heisenberg
Смысл иметь МИД, если он только и умеет, как разосраться со всеми и ныть про то, как нас все не любят. Профессиоаналы.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Creol
Отпечаток на лице Захаровой не пропагандирует здоровый образ жизни, почему она каждый день на спортивном сайте?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manas Zhumadilov
ахахах. ну так имеют право не выдать любому иностранцу. запретите испанским борцам приезжать в РФ.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
почему патриотка Захарова возмущена, что спортсмены не смогли уехать в страну, которую постановлением Правительства РФ признали "недружественной"❓🧐а вдруг они туда бы приехали и отказались возвращаться назад❓🤔
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GMF
Гордость еврейского народа.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjbson
Хорошо, что не людей.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psa.1207
Ответ fc-psg
Прикладываясь каждый день к бутылке, Захарова убивает российскую дипломатию.
Ну, за дипломатию 🥂🍾
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
А смысл в МИД, если людям не дают визы?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Если захаровой не дадут визу то убьют мировую политику.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лука Тараканов
Пошли разговоры о ,,других площадках,,. Видимо, всерьез задумали Дружбу - 2024.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Линолеум
Когда ж тебя Маня закодируют уже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadned
Когда руководители российских федераций лыжных гонок, велоспорта и т.д. сами фактически запрещают своим спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, то это Захарову не беспокоит и убийством спорта она почему-то это не считает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Как не патриотично. Нужно было сказать, что нам нафиг не нужны соревнования в загнивающей Европе, что мы проведём свою Спартакиаду.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Ответ fc-psg
Прикладываясь каждый день к бутылке, Захарова убивает российскую дипломатию.
Ты с ней каждый день выпиваешь? Или откуда у тебя такая информация?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry_Cadny
Ответ VuNePonimaete
Машка подпивасница взывает к справедливости. Вот же анекдот
Я думаю, она по крепким напиткам. Как минимум.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Ответ Creol
Отпечаток на лице Захаровой не пропагандирует здоровый образ жизни, почему она каждый день на спортивном сайте?
А о чём говорит печать на лице Миллера?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий