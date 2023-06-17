Мария Захарова о том, что Испания не выдала визы сборной России по борьбе: «Убивают мировой спорт. Смысл тогда проводить соревнования?»

Мария Захарова назвала недопуск россиян на международную арену убийством мирового спорта.

Ранее стало известно, что власти Испании отказались выдавать визы членам молодежной сборной России по борьбе (до 20 лет) для участия в чемпионате Европы.

«Не только спортивные, но и наши деятели, которых не пускают на международные площадки. Кого только не касалась эта проблема!

Мы будем решать ее, но дело в том, что, не пуская атлетов‑профессионалов, они просто убивают мировой спорт. Смысл тогда проводить соревнования? Можно просто раздать всем медали и чувствовать себя спокойно.

Если это про конкуренцию, борьбу, а все‑таки они туда едут бороться не политически, а по спортивному принципу, то давайте им визы и прекращайте эту возню.

Иначе в какой‑то момент они поймут, что спорт мировых достижений их уже не касается. И возникнут другие площадки, где людям отказано в участии в подобных мероприятиях, найдут достойных соперников и будут там развивать свои достижения», – сказала Захарова.