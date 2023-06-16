Мария Захарова: «Спецслужбы США разработали концепцию использования людей, присягнувших американскому режиму, в качестве противодействия нашему спорту»

Теги допинг Григорий Родченков Политика Мария Захарова ТАСС Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что спецслужбы США разработали концепцию противодействия российскому спорту.

Захарова назвала частью этой концепции скандал вокруг Московской антидопинговой лаборатории с участием Григория Родченкова.

«Это политическая кампания. Она была согласована внутри американского дипстейта с участием американских спецслужб, которые разработали соответствующую концепцию использования людей, присягнувших американскому режиму, в качестве противодействия нашему спорту. Эта история будет продолжаться.

В мировой политике часто встречались подобные примеры. Например, Хуан Гуайдо, который был назначен американцами президентом Венесуэлы.

Вся концепция развалилась – Гуайдо с позором бежал из страны, он уже отторгнут всеми, забыт Вашингтоном, отторгнут даже той венесуэльской оппозицией, которая поначалу его поддерживала.

Такая же история была с Тихановской, которую «назначили» президентом Беларуси. Таких концепций у них исторически очень много», – заявила Захарова. 

«Вот я думаю, что будут браться люди, которые... Подберите сами глагол: предали, отказались от своих товарищей по российскому спорту или выбрали какой-то свой собственный комфорт.

Не хочу давать оценок, но они будут браться, рекрутироваться, из них будут делать якобы представляющих российский спорт атлетов.

Первый подход к снаряду уже был, вы помните и Родченкова, который как бы был представляющим российский спорт так или иначе. Перебежчик он или как назвать – человек, предавший нашу страну. И другие были спортсмены, которых называли людьми года по версии каких-то там британских медиа, и так далее.

Сейчас будет достаточно масштабно, красочно – они будут придумывать символику, речевки, слоганы и так далее.

Просто, чтобы все понимали, речь идет о специально организованной кампании, которая разрабатывалась внутри американских спецслужб. Ничего нового в этом нет», – отметила официальный представитель МИД РФ. 

45 комментариев

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BearS
Колумбийские партнеры таки приехали на ПМЭФ?
+63
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+58
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Fona
Маша, понимаю что пятница, но ведь час дня, потерпи хоть до вечера
+56
-5
+51
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nmnackjbxkasbk
синька? соли?
+31
-4
+27
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Сергей Орлов
Ответ nmnackjbxkasbk
синька? соли?
Комбо)
+20
-3
+17
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Creol
Наша любимая пресс-алкаше
+15
-2
+13
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Smarsh
маша, отсыпь немного!
+15
-3
+12
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Игорь М.
Ответ Fona
Маша, понимаю что пятница, но ведь час дня, потерпи хоть до вечера
а в Хабаровске вечер! Так что пить можно!)
+11
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sled
На Овечкина с Малковым намёк?
+8
0
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arisstopane
...и немедленно выпила!(с)
+7
-2
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Dmitry Morgan
Ответ nmnackjbxkasbk
синька? соли?
Балтийский чай
+6
-1
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Gunter1769
И это официальное лицо МИДа. Какой позор!
+7
-3
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YOKODZUMA
Что ж у вас везде режимы то... И только в России матушке богоданный президент
+4
0
+4
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Игорь М.
Ответ BearS
Колумбийские партнеры таки приехали на ПМЭФ?
Промес поделился ради гражданства РФ
+7
-3
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Olga.t
О, Боже... ну нельзя же до такой степени потерять в себе всё человеческое, разумное...
+3
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alexbor083
А вы что за 20 лет разработали,бездари?)))
+3
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Чёрный Доктор
Ответ Melnikov1968
"В мировой политике часто встречались подобные примеры. Например, Хуан Гуайдо, который был назначен американцами президентом Венесуэлы." (с). На каждом углу поют про спорт вне политики, и здесь же примеры политического влияния США на другие страны. Ясно, что к таким людям нет ни веры, ни уважения. Ложь стала одним из главных принципов их (чиновников, руководителей, депутатов, сотрудников госаапарата) существования.
США виноваты, что российские спортсмены допинг принимали и спалились на этом?
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Александр Митраков
Ответ Маргарита Михайловна
А людей с американским гражданством используют против нашей страны уже давно.
Малкина и Тутберидзе?
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Классный руководитель
какая же "каша" в голове, ну хоть бы чуть закусывали
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round15
А кто, извиняюсь, создал предпосылки к тому, что у нас этих предателей повсюду пруд пруди?
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KMR
Ну так как ее шефы навредили спорту не смогла бы ни одна разведка мира. Или даже все вместе.
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Заборостроитель
"Новую Lada Aura на ПМЭФ не смогли завести с первого раза."
Чертова концепция😅
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Алина Бель
Мария, ну все-таки для таких серьезных мероприятий нужно как-то приводить себя в форму(((
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Ковид 07.10.52
Значит это американцы организовали допинг программу к 14-му году ...и они организовали две внезапные смерти соратников Родченкова....интересно, а куда сбежавшего Чубайса эта дама определит...
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Санитар-волк
Сочетание мании величия и мании преследования. Нужен был кому-то наш допинг-спорт, "противодействовать" ему. Сами справляемся.
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Melnikov1968
"В мировой политике часто встречались подобные примеры. Например, Хуан Гуайдо, который был назначен американцами президентом Венесуэлы." (с). На каждом углу поют про спорт вне политики, и здесь же примеры политического влияния США на другие страны. Ясно, что к таким людям нет ни веры, ни уважения. Ложь стала одним из главных принципов их (чиновников, руководителей, депутатов, сотрудников госаапарата) существования.
+1
0
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