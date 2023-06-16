Мария Захарова: «Спецслужбы США разработали концепцию использования людей, присягнувших американскому режиму, в качестве противодействия нашему спорту»

Мария Захарова заявила, что спецслужбы США разработали концепцию противодействия российскому спорту.

Захарова назвала частью этой концепции скандал вокруг Московской антидопинговой лаборатории с участием Григория Родченкова.

«Это политическая кампания. Она была согласована внутри американского дипстейта с участием американских спецслужб, которые разработали соответствующую концепцию использования людей, присягнувших американскому режиму, в качестве противодействия нашему спорту. Эта история будет продолжаться.

В мировой политике часто встречались подобные примеры. Например, Хуан Гуайдо, который был назначен американцами президентом Венесуэлы.

Вся концепция развалилась – Гуайдо с позором бежал из страны, он уже отторгнут всеми, забыт Вашингтоном, отторгнут даже той венесуэльской оппозицией, которая поначалу его поддерживала.

Такая же история была с Тихановской, которую «назначили» президентом Беларуси. Таких концепций у них исторически очень много», – заявила Захарова.

«Вот я думаю, что будут браться люди, которые... Подберите сами глагол: предали, отказались от своих товарищей по российскому спорту или выбрали какой-то свой собственный комфорт.

Не хочу давать оценок, но они будут браться, рекрутироваться, из них будут делать якобы представляющих российский спорт атлетов.

Первый подход к снаряду уже был, вы помните и Родченкова, который как бы был представляющим российский спорт так или иначе. Перебежчик он или как назвать – человек, предавший нашу страну. И другие были спортсмены, которых называли людьми года по версии каких-то там британских медиа, и так далее.

Сейчас будет достаточно масштабно, красочно – они будут придумывать символику, речевки, слоганы и так далее.

Просто, чтобы все понимали, речь идет о специально организованной кампании, которая разрабатывалась внутри американских спецслужб. Ничего нового в этом нет», – отметила официальный представитель МИД РФ.