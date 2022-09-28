Швейцария не выдала Карпову въездную визу для участия в показе фильма «Чемпион мира» в Женеве

Швейцария не выдала двенадцатому чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову въездную визу.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Швейцария не выдала Анатолию Карпову въездную визу для участия в демонстрации фильма «Чемпион мира» в женевской штаб-квартире .

Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением», – написала Захарова.

Ого, студия Никиты Михалкова сняла нестыдное кино про шахматы. Там есть колдуны, мерзкий персонаж Хабенского и минимум советского пафоса

Битва экстрасенсов за шахматную корону-1978: Карпову помогал гипнотизер, а Корчной для защиты привел двух йогов