Тренер борцов Гадисов: «Политика не дает спортсменам выступать. Как я понял, правительство Испании или МИД рекомендовали, чтобы нас не допустили до ЧЕ»

Теги сборная России по борьбе сборная России жен Абдусалам Гадисов Политика Борьба

Тренер молодежной сборной России по борьбе удивлен отказом Испании в выдаче виз перед ЧЕ.

Команда должна была принять участие в чемпионате Европы среди молодежи до 20 лет, который пройдет с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.

«Мы сейчас находимся в Подмосковье на сборах. Как раз этот сбор у нас должен был быть предвыездным. Все по плану было, что нас допускают, и потом резко вдруг что-то поменялось.

Как я понял, правительство Испании или МИД вмешались и рекомендовали испанской Федерации (борьбы), чтобы нас не допустили. К сожалению, видите, политика не дает спортсменам выступать, бороться», – сказал тренер команды Абдусалам Гадисов.

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