Тренер борцов Гадисов: «Политика не дает спортсменам выступать. Как я понял, правительство Испании или МИД рекомендовали, чтобы нас не допустили до ЧЕ»

Тренер молодежной сборной России по борьбе удивлен отказом Испании в выдаче виз перед ЧЕ.

Команда должна была принять участие в чемпионате Европы среди молодежи до 20 лет, который пройдет с 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела.

«Мы сейчас находимся в Подмосковье на сборах. Как раз этот сбор у нас должен был быть предвыездным. Все по плану было, что нас допускают, и потом резко вдруг что-то поменялось.

Как я понял, правительство Испании или МИД вмешались и рекомендовали испанской Федерации (борьбы), чтобы нас не допустили. К сожалению, видите, политика не дает спортсменам выступать, бороться», – сказал тренер команды .