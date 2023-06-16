Карелин о критериях допуска россиян: «Попытки развратить наших атлетов неприемлемыми предложениями – мы не можем себе этого позволить»

Александр Карелин назвал унизительными критерии допуска российских спортсменов к турнирам.

«У нас огромные возможности, которые мы должны правильно предложить миру.

Все остальное – попытки предложить нам унизительное неисполнение условий участия, развратить наших атлетов неприемлемыми предложениями.

Мы не можем себе этого позволить. Мы держава, которая является нацией победителей», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?