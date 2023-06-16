Владимир Сальников: «Нынешние действия МОК можно объяснить только их желанием вынудить Россию бойкотировать соревнования»

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Владимир Сальников считает, что МОК хочет, чтобы Россия сама отказалась от Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. 

«Моя позиция по выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе предельно ясна: не понимаю, что это такое и за что российские спортсмены подвергнуты такому наказанию, – подчеркнул Сальников. – На последних Олимпиадах мы получали его за нарушения антидопинговой политики. По крайней мере, было понятно, за что нас наказали.

Сейчас позиция МОК вызывает недоумение. Если вы хотите пригласить на Олимпиаду спортсменов со всего мира, то делайте это без всяких условий. Нынешние действия руководителей олимпийского движения можно объяснить только их желанием вынудить Россию бойкотировать соревнования.

В нынешних реалиях нужно выстраивать свою систему соревнований. Чемпионат России у нас никто не отнимет. Так давайте сделаем его на уровне лучших международных соревнований! Если наши спортсмены будут бить мировые рекорды, все будет хорошо.

У всероссийских соревнований должен быть соответствующий статус, и дело даже не в призовом фонде. Возможно, нашим чемпионам нужно предложить возможность получить по ходу карьеры или после ее завершения бюджетное образование в ведущих университетах страны», – рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП).

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6 комментариев

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Viks
Поздно. Поезд уже ушёл - раньше надо было принимать решение, а сейчас Россию уже НЕ приглашают - только отдельных россиян.
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Alex1104
Да прав на 100%.
Изначально было понятно, что когда начали говорить о каких-то "критериях", то речь будет идти о неприемлемом варианте. Я сразу говорил, но мне тут понаписали, что "пока не озвучено", "нужно подождать".
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Vano from Tbilisi
Ну если не нравится, то походите по рынку, может найдете условия лучше
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Viks
Бах озвучил условия МОК 25 января и я сразу начал говорить, что государству надо определяться. Но Матыцин, Поздняков и прочая играли в страусов и тянули резину в надежде, что само рассосётся. А сейчас уже смешно говорить о несогласии России, которую НЕ зовут на олимпиаду.
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Виталий Желтоусов
в случае бойкота - долговременная дисквалификация т.е. замкнутый круг, но там есть много Но.
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RussianKiwi
Ответ Alex1104
Да прав на 100%. Изначально было понятно, что когда начали говорить о каких-то "критериях", то речь будет идти о неприемлемом варианте. Я сразу говорил, но мне тут понаписали, что "пока не озвучено", "нужно подождать".
Вы абсолютно правы.
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