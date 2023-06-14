Карелин о нейтральном статусе: «Если это остановится на ограничениях, которые были в Пхенчхане, то на этих условиях можно. На большие дискриминирующие условия я не согласен»

Теги Олимпийская сборная России Александр Карелин ТАСС Борьба

Александр Карелин поддержал участие россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее российские спортсмены выступили под нейтральным флагом на чемпионатах мира по дзюдо и тхэквондо, где завоевали медали. 

«Дзюдоисты прорвали блокаду, поехали на чемпионат мира и показали, что мы можем участвовать и конкурировать. Сейчас нужно, чтобы все остальные прошли это, иногда с подвохом анкетирования, это мое мнение.

Если это остановится на ограничениях, которые были в Пхенчхане, где были олимпийские атлеты из России в сопровождении композиции Чайковского, то на этих условиях можно. Все, что касается больших дискриминирующих условий, то на них я не согласен», – заявил трехкратный олимпийский чемпион.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий