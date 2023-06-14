Карелин о нейтральном статусе: «Если это остановится на ограничениях, которые были в Пхенчхане, то на этих условиях можно. На большие дискриминирующие условия я не согласен»
Александр Карелин поддержал участие россиян в международных турнирах в нейтральном статусе.
Ранее российские спортсмены выступили под нейтральным флагом на чемпионатах мира по дзюдо и тхэквондо, где завоевали медали.
«Дзюдоисты прорвали блокаду, поехали на чемпионат мира и показали, что мы можем участвовать и конкурировать. Сейчас нужно, чтобы все остальные прошли это, иногда с подвохом анкетирования, это мое мнение.
Если это остановится на ограничениях, которые были в Пхенчхане, где были олимпийские атлеты из России в сопровождении композиции Чайковского, то на этих условиях можно. Все, что касается больших дискриминирующих условий, то на них я не согласен», – заявил трехкратный олимпийский чемпион.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
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