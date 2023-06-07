Совет Федерации одобрил закон о доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов

Совет Федерации одобрил закон о доплате к пенсии тренеров олимпийских чемпионов.

Размер ежемесячной выплаты составит 250% от социальной пенсии — 12 585 рублей в месяц.

Доплату получат тренеры победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, выступавших в составах команд СССР, РФ, а также в объединенных командах бывших республик СССР.

Специалисты, нарушившие антидопинговые правила, лишатся выплат. Также доплата будет отменена, если спортсмен будет лишен звания.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.