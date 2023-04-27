Мамиашвили о дисквалификации девяти российских борцов за допинг: «Это вопрос еще 2012 года. Львиная доля спортсменов уже не борется»

Теги допинг сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили ФСБР сборная России жен Елена Вострикова Дарья Лексина Алексей Щеков Борьба

Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о дисквалификации 9 российских борцов за допинг.

В число дисквалифицированных вошли Дарья Лексина, Елена Вострикова, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Щавлинская и Алексей Щеков.

«Это вопрос еще 2012 года. Львиная доля спортсменов уже не борется, к сожалению. Закончили свою карьеру. Но не по этой причине.

Мы полностью в курсе и мониторим эту ситуацию. Их вина уже официально доказана? Да. Все процедуры пройдены. Все апелляции уже были поданы и получены минимальные наказания. Федерация мониторит и отслеживает ситуацию», – сказал глава ФСБР.

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