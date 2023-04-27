Мамиашвили о дисквалификации девяти российских борцов за допинг: «Это вопрос еще 2012 года. Львиная доля спортсменов уже не борется»

Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о дисквалификации 9 российских борцов за допинг.

В число дисквалифицированных вошли Дарья Лексина, Елена Вострикова, Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына, Анастасия Щавлинская и Алексей Щеков.

«Это вопрос еще 2012 года. Львиная доля спортсменов уже не борется, к сожалению. Закончили свою карьеру. Но не по этой причине.

Мы полностью в курсе и мониторим эту ситуацию. Их вина уже официально доказана? Да. Все процедуры пройдены. Все апелляции уже были поданы и получены минимальные наказания. Федерация мониторит и отслеживает ситуацию», – сказал глава .