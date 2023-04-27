Девять российских борцов дисквалифицированы ITA на два года за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг дисквалификации сборная России по борьбе сборная России жен Елена Вострикова Дарья Лексина Алексей Щеков Борьба

Международное агентство по тестированию (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов.

Спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил (использование запрещенных веществ) на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Все они получили двухлетнюю дисквалификацию. 

Срок дисквалификации Дарьи Лексиной и Елены Востриковой истек 1 марта 2023 года.

Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года, Алексей Щеков – до 1 марта 2024 года. 

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