Девять российских борцов дисквалифицированы ITA на два года за нарушение антидопинговых правил

Международное агентство по тестированию (ITA) дисквалифицировало девять российских борцов.

Спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил (использование запрещенных веществ) на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Все они получили двухлетнюю дисквалификацию.

Срок дисквалификации Дарьи Лексиной и Елены Востриковой истек 1 марта 2023 года.

Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года, Алексей Щеков – до 1 марта 2024 года.